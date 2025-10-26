На Сумщині росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу: відомо про постраждалих

Російські війська вдарили по мікроавтобусу на Сумщині. Попередньо відомо про постраждалих, транспорт повністю знищений.

Постраждалих евакуювали у безпечне місце. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Григорова, голову Сумської ОВА.

Що відомо про російський удар по мікроавтобусу на Сумщині?

Російський дрон вдарив по мікроавтобусу на трасі поблизу Миколаївської сільської громади. Удар був прицільним.

Попередньо відомо про 5 постраждалих, зокрема неповнолітню дитину. Одна людина у важкому стані.

Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події. Мікроавтобус повністю знищений.

