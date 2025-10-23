Оккупанты охотятся на украинских фермеров: бойцы "Азова" зафиксировали военное преступление россиян
- Украинские военные сообщают о целенаправленной вражеской атаке против мирного населения.
- Россияне дронами преследовали фермеров в Донецкой области.
В Донецкой области украинские защитники зафиксировали новое военное преступление российских оккупантов против мирных жителей. Они специально преследовали фермеров дронами.
Об очередном нарушении российскими военными норм и обычаев ведения войны сообщили в бригаде НГУ "Азов", передает 24 Канал.
Как захватчики воюют против гражданских?
На перехваченном видео с вражеского FPV-дрона видно, как российские операторы целенаправленно атакуют гражданских фермеров и их сельскохозяйственную технику, фактически устраивая "сафари" на безоружных людей.
Смотрите кадры, подтверждающие военные преступления оккупантов
Военные отмечают, что несмотря на попытки России убедить мир, что ее войска не наносят вреда мирному населению, эти кадры в очередной раз доказывают обратное. Так, оккупанты сознательно уничтожают все украинское, стремясь разрушить нацию и ее государственность.
Это очередное военное преступление, которое добавляется к списку десятков тысяч других нарушений оккупантами правил и обычаев ведения войны,
– подчеркнули в бригаде "Азов".
Что известно о других российских военных преступлениях?
Оккупанты продолжают совершать террористические нападения против мирного населения Украины. В последнее время зафиксировано сразу несколько трагических инцидентов, в частности в Донецкой и Киевской областях.
В Покровске Донецкой области российская ДРГ прорвалась в центральную часть города и открыла огонь по гражданским в районе железнодорожного вокзала. По предварительной информации, несколько человек погибли.
Еще одно преступление оккупанты совершили 20 октября в селе Звановка Донецкой области. Российские военные расстреляли 5 местных жителей. Выжила только одна женщина, которой удалось скрыться с места происшествия.
В Киевской области 22 октября вражеская атака унесла жизни 4 мирных жителей, среди которых 2 детей. В результате обстрела разрушены жилые дома, возникли пожары. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 83-летнюю женщину, которая чудом выжила.
Кроме того, днях стало известно, что двух 16-летних ребят из Мелитополя замучили в российском плену, обвинив в "терроризме".