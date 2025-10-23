Окупанти полюють на українських фермерів: бійці "Азову" зафіксували воєнний злочин росіян

На Донеччині українські оборонці зафіксували новий воєнний злочин російських окупантів проти мирних жителів. Вони спеціально переслідували фермерів дронами.

Про чергове порушення російськими військовими норм і звичаїв ведення війни повідомили в бригаді НГУ "Азов", передає 24 Канал.

Як загарбники воюють проти цивільних?

На перехопленому відео з ворожого FPV-дрона видно, як російські оператори цілеспрямовано атакують цивільних фермерів і їхню сільськогосподарську техніку, фактично влаштовуючи "сафарі" на беззбройних людей.

Дивіться кадри, що підтверджують воєнні злочини окупантів

Військові зазначають, що попри спроби Росії переконати світ, що її війська не завдають шкоди мирному населенню, ці кадри вкотре доводять протилежне. Так, окупанти свідомо нищать усе українське, прагнучи зруйнувати націю та її державність.

Це черговий військовий злочин, який додається до списку десятків тисяч інших порушень окупантами правил і звичаїв ведення війни,

– підкреслили в бригаді "Азов".

Що відомо про інші російські воєнні злочини?