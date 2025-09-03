Ночью 3 сентября российские оккупанты в очередной раз терроризируют Украину. Вражеские беспилотники зафиксировали, в частности, во Львовской и Хмельницкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого.

Смотрите также Дроны атакуют западные области, есть угроза крылатых ракет: где летят вражеские цели и звучит тревога

Что известно об атаке на Львов и Хмельницкий?

Городской голова Андрей Садовый рассказал о вражеском беспилотнике в направлении Львова в 01:52. После этого стало известно о взрывах в городе.

Во Львове громко. Работает ПВО,

– сообщил вскоре Козицкий.

Он призвал свидетелей не называть никаких локаций.

Затем стало известно о взрывах в Хмельницком. Мониторинговые ресурсы рассказали о вражеских "Шахедах" в направлении города и взрывах.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Где одновременно происходили атаки?