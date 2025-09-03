Россияне атакуют Львов и Хмельницкий дронами: работают силы ПВО
- Ночью 3 сентября российские беспилотники атаковали Львовскую и Хмельницкую области.
- Заработали силы ПВО, зафиксированы взрывы в городах.
Ночью 3 сентября российские оккупанты в очередной раз терроризируют Украину. Вражеские беспилотники зафиксировали, в частности, во Львовской и Хмельницкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого.
Что известно об атаке на Львов и Хмельницкий?
Городской голова Андрей Садовый рассказал о вражеском беспилотнике в направлении Львова в 01:52. После этого стало известно о взрывах в городе.
Во Львове громко. Работает ПВО,
– сообщил вскоре Козицкий.
Он призвал свидетелей не называть никаких локаций.
Затем стало известно о взрывах в Хмельницком. Мониторинговые ресурсы рассказали о вражеских "Шахедах" в направлении города и взрывах.
Где одновременно происходили атаки?
Одновременно под атакой оккупантов находился, в частности, Луцк.
Сначала стало известно о взрывах в Ровно, а вскоре защитники Украины сообщили о группе вражеских беспилотников, что двигалась через Ровенскую область на Волынскую область.
Также оккупанты обстреляли Киевскую область и столицу. Начальник КМВА Тимур Ткаченко рассказывал, что в Деснянском районе зафиксировано падение БпЛА. Предварительно без пожара и разрушений.