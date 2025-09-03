Уночі 3 вересня російські окупанти вкотре тероризують Україну. Ворожі безпілотники зафіксували, зокрема, на Львівщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Що відомо про атаку на Львів?

Міський голова Андрій Садовий розповів про ворожий безпілотник у напрямку Львова о 01:52. Після цього стало відомо про вибухи в місті.

У Львові гучно. Працює ППО,

– повідомив невдовзі Козицький.

Він закликав свідків не називати жодних локацій.

Де одночасно відбувалися атаки?