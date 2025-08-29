Укр Рус
29 августа, 21:40
2

Россияне атакуют "Шахедами": в Киевской области слышны взрывы, работает ПВО

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Российские ударные беспилотники атакуют Киевскую область, там раздаются взрывы из-за работы ПВО.
  • На момент публикации воздушная тревога объявлена в Обуховском и Бориспольском районах.

Российские ударные беспилотники атакуют Украину вечером в пятницу, 29 августа. Дроны-камикадзе уже достигли Киевской области, там слышат взрывы.

Они связаны с работой сил ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Что известно об атаке на Киевскую область?

Воздушную тревогу для Обуховского и Бориспольского района объявили ориентировочно в 21:30. В Воздушных силах ВСУ сообщали вышеупомянутые районы об угрозе применения россиянами ударных беспилотников.

Впоследствии о фиксации дронов в воздушном пространстве области сообщила и ОВА. По данным местных властей, по российским целям сейчас работают силы противовоздушной обороны. Из-за этого могут раздаваться взрывы.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников, 
– говорится в сообщении.

Предыдущие атаки на Украину

  • Прошлой ночью взрывы во время атаки дронов-камикадзе прозвучали в Полтаве. Впоследствии Воздушные силы написали, что российский БпЛА движется мимо. Местные власти никаких дополнительных деталей по этому поводу не обнародовали.
  • До того, днем 28 августа взрывы прогремели в Киевской области. В областной военной администрации сообщали о работе сил противовоздушной обороны. Отмечали, что после этого, некоторые дроны полетели в направлении столицы.
  • В ночь на 28 августа российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Киеву. Вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Дарницком районе столицы, полностью разрушив один из подъездов.