Российские ударные беспилотники атакуют Украину вечером в пятницу, 29 августа. Дроны-камикадзе уже достигли Киевской области, там слышат взрывы.

Они связаны с работой сил ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Россия снова запустила беспилотники: куда сейчас летят "Шахеды"

Что известно об атаке на Киевскую область?

Воздушную тревогу для Обуховского и Бориспольского района объявили ориентировочно в 21:30. В Воздушных силах ВСУ сообщали вышеупомянутые районы об угрозе применения россиянами ударных беспилотников.

Впоследствии о фиксации дронов в воздушном пространстве области сообщила и ОВА. По данным местных властей, по российским целям сейчас работают силы противовоздушной обороны. Из-за этого могут раздаваться взрывы.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Предыдущие атаки на Украину