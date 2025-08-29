Россияне атакуют "Шахедами": в Киевской области слышны взрывы, работает ПВО
- Российские ударные беспилотники атакуют Киевскую область, там раздаются взрывы из-за работы ПВО.
- На момент публикации воздушная тревога объявлена в Обуховском и Бориспольском районах.
Российские ударные беспилотники атакуют Украину вечером в пятницу, 29 августа. Дроны-камикадзе уже достигли Киевской области, там слышат взрывы.
Они связаны с работой сил ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Что известно об атаке на Киевскую область?
Воздушную тревогу для Обуховского и Бориспольского района объявили ориентировочно в 21:30. В Воздушных силах ВСУ сообщали вышеупомянутые районы об угрозе применения россиянами ударных беспилотников.
Впоследствии о фиксации дронов в воздушном пространстве области сообщила и ОВА. По данным местных властей, по российским целям сейчас работают силы противовоздушной обороны. Из-за этого могут раздаваться взрывы.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– говорится в сообщении.
Предыдущие атаки на Украину
- Прошлой ночью взрывы во время атаки дронов-камикадзе прозвучали в Полтаве. Впоследствии Воздушные силы написали, что российский БпЛА движется мимо. Местные власти никаких дополнительных деталей по этому поводу не обнародовали.
- До того, днем 28 августа взрывы прогремели в Киевской области. В областной военной администрации сообщали о работе сил противовоздушной обороны. Отмечали, что после этого, некоторые дроны полетели в направлении столицы.
- В ночь на 28 августа российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Киеву. Вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Дарницком районе столицы, полностью разрушив один из подъездов.