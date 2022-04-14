Как россияне будут жить после Бучи

Главный прокурор Международного трибунала в Гааге Карим Хан после визита в украинский город Буча заявил, что Украина стала местом совершения чудовищных преступлений.

Геноцид

"Мы приехали сюда, так как полагаем, что здесь были совершены преступления, попадающие под юрисдикцию нашего суда. Мы должны разогнать туман войны, чтобы установить истину, и для этого понадобится независимое, непредвзятое расследование", – сказал Карим Хан.

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Группа судмедэкспертов из Гааги готова приступить к работе в Буче в ближайшие дни.

Две недели назад мир потрясли фотографии тел украинских мирных жителей, оставшихся на улицах Бучи после того, как российские войска покинули город.

Россия утверждает, что изображения и кадры с погибшими сфабрикованы, не предоставляя при этом доказательств.

Между тем, датированные спутниковые снимки местности, выводы баллистиков и свидетельства очевидцев указывают на бесспорную причастность российских войск к трагедии в Буче. Сегодня речь идет о многих сотнях убитых, об изнасилованных и зарезанных женщинах, о детях...

Вердикт международного уголовного суда впереди

Но как нам, русским, жить после Бучи? После Гостомеля, Краматорска?

Занятия религиеведением, исследования в русской истории все чаще кажутся предательством собственной совести.

Понимаю, что лекции нужны, что культура облагораживает нравы, в том числе и солдат. И одновременно гудит колокол – как ты можешь дышать, читать, говорить, жить после Бучи.

Сегодня у меня нет ответа. Только невыносимая сердечная боль.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: