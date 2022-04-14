Геноцид

"Мы приехали сюда, так как полагаем, что здесь были совершены преступления, попадающие под юрисдикцию нашего суда. Мы должны разогнать туман войны, чтобы установить истину, и для этого понадобится независимое, непредвзятое расследование", – сказал Карим Хан.

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Группа судмедэкспертов из Гааги готова приступить к работе в Буче в ближайшие дни.

Две недели назад мир потрясли фотографии тел украинских мирных жителей, оставшихся на улицах Бучи после того, как российские войска покинули город.

Россия утверждает, что изображения и кадры с погибшими сфабрикованы, не предоставляя при этом доказательств.

Между тем, датированные спутниковые снимки местности, выводы баллистиков и свидетельства очевидцев указывают на бесспорную причастность российских войск к трагедии в Буче. Сегодня речь идет о многих сотнях убитых, об изнасилованных и зарезанных женщинах, о детях...

Вердикт международного уголовного суда впереди

Но как нам, русским, жить после Бучи? После Гостомеля, Краматорска?

Занятия религиеведением, исследования в русской истории все чаще кажутся предательством собственной совести.

Понимаю, что лекции нужны, что культура облагораживает нравы, в том числе и солдат. И одновременно гудит колокол – как ты можешь дышать, читать, говорить, жить после Бучи.

Сегодня у меня нет ответа. Только невыносимая сердечная боль.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: