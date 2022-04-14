Геноцид
"Мы приехали сюда, так как полагаем, что здесь были совершены преступления, попадающие под юрисдикцию нашего суда. Мы должны разогнать туман войны, чтобы установить истину, и для этого понадобится независимое, непредвзятое расследование", – сказал Карим Хан.
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Группа судмедэкспертов из Гааги готова приступить к работе в Буче в ближайшие дни.
Две недели назад мир потрясли фотографии тел украинских мирных жителей, оставшихся на улицах Бучи после того, как российские войска покинули город.
Россия утверждает, что изображения и кадры с погибшими сфабрикованы, не предоставляя при этом доказательств.
Между тем, датированные спутниковые снимки местности, выводы баллистиков и свидетельства очевидцев указывают на бесспорную причастность российских войск к трагедии в Буче. Сегодня речь идет о многих сотнях убитых, об изнасилованных и зарезанных женщинах, о детях...
Вердикт международного уголовного суда впереди
Но как нам, русским, жить после Бучи? После Гостомеля, Краматорска?
Занятия религиеведением, исследования в русской истории все чаще кажутся предательством собственной совести.
Понимаю, что лекции нужны, что культура облагораживает нравы, в том числе и солдат. И одновременно гудит колокол – как ты можешь дышать, читать, говорить, жить после Бучи.
Сегодня у меня нет ответа. Только невыносимая сердечная боль.
Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: