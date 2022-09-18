Россияне готовят очередные провокации в Херсоне, чтобы обвинить ВСУ, – Братчук

Представители движения сопротивления "Юг" рассказали, что россияне готовят провокации в Херсоне. Обвинить традиционно хотят украинских военных.

Об этом сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"В Херсоне, по данным представителей движения сопротивления "Юг", оккупанты готовят провокации с последующим обвинением в них ВСУ. Среди объектов, где возможны указанные выше действия россиян, прежде всего, рассматриваются учреждения так называемого образования", – отметил спикер.

Нужно быть в безопасности

Братчук призвал людей быть осторожными и иметь безопасное место, чтобы переждать атаки. Не стоит без лишней нужды находиться на улице.

Оккупанты циничные, подлые, для кровавой картинки в зомбоящике готовы на жертвы среди мирного населения,

– подчеркнул Братчук.

Стрельба в Херсоне

Вечером 17 сентября в Херсоне и произошла стрельба. По словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, это диверсия россиян. Оккупанты всеми силами стремятся дискредитировать Украину. Гуменюк отметила, что подобные инциденты могут продолжаться до 20 сентября.

"Враг пытается создать провокации такого типа, чтобы люди в Херсонской области вернули свое понимание в другую сторону. Они хотят им донести информацию, что их не высвобождают, а захватывают", – рассказала Гуменюк.

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