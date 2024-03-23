Россияне готовы молча умирать в "Крокусах", – Зеленский прокомментировал теракт под Москвой

В ходе традиционного вечернего обращения президент Украины рассказал о последствиях массированной атаки 22 марта. Также он остро высказался по поводу теракта в Красногорске. Что сказал Зеленский – расскажет 24 Канал.

Теракт в "Крокус Сити Холле" стал топ-темой в СМИ 22 марта, отвлекая внимание от удара по ДнепроГЭСу в тот же день. Россияне всячески обвиняют украинцев в подготовке теракта, но Украина не причастна.

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Как Зеленский прокомментировал теракт под Москвой

То, что произошло вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие под***и просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других,

– эмоционально высказался он.

Президент подчеркнул: россияне сжигают украинские города – но пытаются обвинить в этом Украину. Они пытают и насилуют украинцев – и их же обвиняют.

"Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их же страны. Вчера еще все это произошло, и это ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал – думал, как это приплести к Украине. Все абсолютно предсказуемо", – сказал президент.

Зеленский обратил внимание на реакцию россиян на теракт. По его словам, они должны были бы задать неудобные вопросы ФСБ и другим спецслужбам. Ведь в деле очень много несовпадений.

Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов. И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается обернуть на пользу своей личной власти,

– уверен Зеленский.

Напоследок он акцентировал: террористы всегда должны проигрывать. Украинцы сейчас сражаются против террора, но эта борьба касается не только нашего государства.

"Мы должны всем миром защищаться от тех, кто считает людей просто расходным материалом", – завершил президент.

Государство обеспечивает системное реагирование на каждый российский удар

Другой темой обращения стала массированная атака по Украине. Ликвидация ее последствий продолжается, люди работают вторые сутки подряд. Зеленский поблагодарил всех причастных – спасателей, энергетиков, полицейских, коммунальщиков, ремонтников и волонтеров.

"В настоящее время почти везде вернули нормальное энергоснабжение. Отдельные проблемы были сегодня в нашей Одессе – были аварийные отключения. Делается все, чтобы нормализовать ситуацию. Харьков – к сожалению, пока что очень сложно. Сегодня был очередной ракетный удар из России – это ежедневно продолжается, эти обстрелы. И каждый, кто работает для сохранения нормальной жизни в Харькове, в области, в других приграничных городах и общинах, – все настоящие герои", – сказал он.

Некоторые зарабатывают на атаках против Украины

К сожалению, не все придерживаются санкций против России, поэтому агрессор продолжает получать иностранные компоненты для своего оружия. "Искандеры", "Кинжалы", "Шахеды" содержат десятки таких компонентов – все они завозятся из-за рубежа. И все они потом терроризируют наших граждан.

"В ракетах, которые были использованы за одну эту атаку против Украины, против нашей энергосистемы, было по меньшей мере триста типов компонентов из десяти стран. Вместе с "Шахедами" в целом по меньшей мере семь с половиной тысяч компонентов. Каждый из них – это нарушение санкционных режимов против России, каждый – это чья-то попытка сделать деньги на уничтожении жизней. Нужно это остановить", – призвал украинский лидер.

Он сказал: когда ракеты и дроны пытаются уничтожить нашу жизнь, важно совместно действовать. Надо уменьшить потенциал террора и заблокировать его с помощью санкций и усиления ПВО.

Зеленский поблагодарил лидеров государств, руководителей международных институтов, партнеров, которые высказались на днях в поддержку Украины. Как мир отреагировал на атаку по ДнепроГЭСу – читайте здесь.