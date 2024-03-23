Росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах", – Зеленський прокоментував теракт під Москвою

Під час традиційного вечірнього звернення президент України розповів про наслідки масованої атаки 22 березня. Також він гостро висловився щодо теракту в Красногорську, сказавши, що це вигідно Путіну.

Теракт у "Крокус Сіті Холі" став топтемою в ЗМІ 22 березня, відвернувши увагу від удару по ДніпроГЕСу того ж дня. Росіяни всіляко звинувачують українців у підготовці теракту, але Україна не причетна.

Дивіться також Стрілянина на концерті та люди, заблоковані в палаючій будівлі: що відомо про теракт під Москвою

Як Зеленський прокоментував теракт під Москвою

Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші поки***и просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших,

– емоційно висловився він.

Президент підкреслив: росіяни спалюють українські міста – але намагаються звинуватити в цьому Україну. Вони катують і ґвалтують українців – і їх же звинувачують.

"Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано", – сказав президент.

Зеленський звернув увагу на реакцію росіян на теракт. За його словами, вони мали би поставити незручні запитання ФСБ та іншим спецслужбам. Адже в справі дуже багато незбігів.

Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати в "крокусах" та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі,

– впевнений Зеленський.

Наостанок він акцентував: терористи завжди повинні програвати. Українці зараз б'ються проти терору, але ця боротьба стосується не тільки нашої держави.

"Ми маємо усім світом захищатись від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом", – завершив президент.

Держава забезпечує системне реагування на кожен російський удар

Іншою темою звернення стала масована атака по Україні. Ліквідація її наслідків триває, люди працюють другу добу поспіль. Зеленський подякував усім причетним – рятувальникам, енергетикам, поліцейським, комунальникам, ремонтникам і волонтерам.

"На цей час майже всюди повернуто нормальне енергопостачання. Окремі проблеми були сьогодні в нашій Одесі – були аварійні відключення. Робиться все, щоб нормалізувати ситуацію. Харків – на жаль, поки що дуже складно. Сьогодні був черговий ракетний удар з Росії – це щоденно триває, ці обстріли. І кожен, хто працює для збереження нормального життя у Харкові, в області, в інших прикордонних містах і громадах, – усі справжні герої", – сказав він.

Дехто заробляє на атаках проти України

На жаль, не всі дотримуються санкцій проти Росії, тож агресор продовжує отримувати іноземні компоненти для своєї зброї. "Іскандери", "Кинджали", "Шахеди" місять десятки таких компонентів – усі вони завозяться з-за кордону. І всі вони потім тероризують наших громадян.

"У ракетах, що були використані за одну цю атаку проти України, проти нашої енергосистеми, було щонайменше триста типів компонентів з десяти країн. Разом із "Шахедами" загалом щонайменше сім з половиною тисяч компонентів. Кожен з них – це порушення санкційних режимів проти Росії, кожен – це чиєсь намагання зробити гроші на знищенні життів. Потрібно це зупинити", – закликав український лідер.

Він сказав: коли ракети та дрони намагаються знищити наше життя, важливо спільно діяти. Треба зменшити потенціал терору та заблокувати його за допомогою санкцій і посилення ППО.

Зеленський подякував лідерам держав, керівникам міжнародних інституцій, партнерам, які висловились цими днями на підтримку України. Як світ відреагував на атаку по ДніпроГЕСу – читайте тут.