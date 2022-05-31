Россияне нашли уязвимое место украинцев и будут "бить" по нему ближайший месяц

Один профессиональный коммуникатор выставил в фейсбуке текст. Вроде бы с передовой. Затем снес.

Штирлиц еще никогда не был столь близок к провалу

В тексте можно было заметить следующие выражения: "был отправлен на усилия", "три пакета сухой пайки". Это – не суржик. Это – перевод с русского.

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Живые люди так никогда не говорят и говорить не будут. Тем более никто не будет специально писать текст на русском, чтобы загнать в автопереводчик, если можно отправить на русском.

Это очевидно.

Если в тексте настолько явны "уши", то любая другая информация вызывает сомнения… Интересно, что на такое "ведутся" профессионалы. Медийщики, пиарщики. Что тогда уже ждать от обычных граждан, для которых жизнь в условиях информационной войны высокой интенсивности не является чем-то привычным? А информационное и психологическое давление только растет.

Будьте внимательны

Очевидно, нас будут бомбардировать информационно ближайший месяц очень интенсивно. Враг учится. Да, он продолжает совершать детские ошибки, но он уже гораздо лучше нас понимает. Понимает, что сказки о "братском народе" и "освобождении от нацистов" на нас не действуют, а вот паразитирование на эмоциональности украинцев – целиком.

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В фейсбуке вижу своими глазами, как "ломаются" профессионалы в сфере информации. Чисто с человеческой точки зрения их очень легко понять. Постоянное давление почти в 100 дней выдержать нелегко. Особенно когда ты ежедневно работаешь с информацией, видишь весь этот ужас. Но что делать?

Завтра это не завершится. И послезавтра. Это может быть очень долго (и будет, если откровенно).

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