Штирлиц еще никогда не был столь близок к провалу
В тексте можно было заметить следующие выражения: "был отправлен на усилия", "три пакета сухой пайки". Это – не суржик. Это – перевод с русского.
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Живые люди так никогда не говорят и говорить не будут. Тем более никто не будет специально писать текст на русском, чтобы загнать в автопереводчик, если можно отправить на русском.
Это очевидно.
Если в тексте настолько явны "уши", то любая другая информация вызывает сомнения… Интересно, что на такое "ведутся" профессионалы. Медийщики, пиарщики. Что тогда уже ждать от обычных граждан, для которых жизнь в условиях информационной войны высокой интенсивности не является чем-то привычным? А информационное и психологическое давление только растет.
Будьте внимательны
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В фейсбуке вижу своими глазами, как "ломаются" профессионалы в сфере информации. Чисто с человеческой точки зрения их очень легко понять. Постоянное давление почти в 100 дней выдержать нелегко. Особенно когда ты ежедневно работаешь с информацией, видишь весь этот ужас. Но что делать?
Завтра это не завершится. И послезавтра. Это может быть очень долго (и будет, если откровенно).
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