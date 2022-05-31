Штірліц ще ніколи не був настільки близький до провалу
У тексті можна було помітити такі вирази: "був відправлений на зусилля", "три пакети сухого паяння". Це – не суржик. Це – автопереклад з російської.
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Живі люди так ніколи не говорять і говорити не будуть. Тим більше ніхто не буде спеціально писати текст російською, аби загнати в автоперекладач, якщо можна відправити російською.
Це очевидно.
Якщо у тексті настільки явні "вуха", то будь-яка інша інформація викликає сумніви… Цікаво, що на таке "ведуться" професіонали. Медійники, піарники. Що тоді вже чекати від звичайних громадян, для яких життя за умов інформаційної війни високої інтенсивності не є чимось звичним? А інформаційний і психологічний тиск лише зростає.
Будьмо уважні
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У фейсбуці бачу на власні очі, як "ламаються" професіонали у сфері інформації. Суто з людського погляду їх дуже легко зрозуміти. Постійний тиск у майже 100 днів витримати нелегко. Особливо тоді, коли ти щоденно працюєш з інформацією, бачиш весь цей жах. Але що робити?
Завтра все це не завершиться. І післязавтра. Це може бути дуже довго (і буде, якщо відверто).
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