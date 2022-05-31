Штірліц ще ніколи не був настільки близький до провалу

У тексті можна було помітити такі вирази: "був відправлений на зусилля", "три пакети сухого паяння". Це – не суржик. Це – автопереклад з російської.

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Живі люди так ніколи не говорять і говорити не будуть. Тим більше ніхто не буде спеціально писати текст російською, аби загнати в автоперекладач, якщо можна відправити російською.

Це очевидно.

Якщо у тексті настільки явні "вуха", то будь-яка інша інформація викликає сумніви… Цікаво, що на таке "ведуться" професіонали. Медійники, піарники. Що тоді вже чекати від звичайних громадян, для яких життя за умов інформаційної війни високої інтенсивності не є чимось звичним? А інформаційний і психологічний тиск лише зростає.

Будьмо уважні

Очевидно, нас будуть "бомбардувати" інформаційно найближчий місяць дуже інтенсивно. Ворог вчиться. Так, він продовжує робити дитячі помилки, але він уже набагато краще нас розуміє. Розуміє, що казки про "братній народ" та "визволення від нацистів" на нас не діють, а от паразитування на емоційності українців – цілком.

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У фейсбуці бачу на власні очі, як "ламаються" професіонали у сфері інформації. Суто з людського погляду їх дуже легко зрозуміти. Постійний тиск у майже 100 днів витримати нелегко. Особливо тоді, коли ти щоденно працюєш з інформацією, бачиш весь цей жах. Але що робити?

Завтра все це не завершиться. І післязавтра. Це може бути дуже довго (і буде, якщо відверто).

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