Коррупция коррупции рознь

Теоретически они правы. Хотя в том же Хельсинки найти коррупционера труднее, чем в Москве сознательного человека. Но.

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Я играю в футбол. И Месси играет в футбол. Мы оба играем в футбол. Но есть нюансы. Вот такой же нюанс и с коррупцией. А так – конечно, мы молодцы. И коррупция есть и у нас, и в Европе.

И если мы хотим стать членом ЕС, то нам нужно сделать реформы. Ключевые – верховенство права и борьба с коррупцией. И чем больше мы будем говорить, что у нас коррупции столько же, сколько и в Европе, тем дальше будет дата вступления в ЕС. И тем меньше денег мы получим на восстановление страны.

Потому что деньги также будут привязаны к продвижению на пути реформ. А значит, с этим напрямую будут связаны доходы украинцев, пенсии и зарплаты. Поскольку именно европейская интеграция и план помощи Украине после войны будут основными драйверами роста экономики.

Не выбивайте мяч с украинской стороны поля

И вы правы, если скажете, что это – о будущем, а сейчас у нас – война. Полностью правы. Но на этой войне критически важно для нас иметь западное вооружение, как и западное финансирование бюджета. И мы часто видим, что Запад медлит. Медлит и потому, что часто слышит от России угрозы, что предоставление того или иного вооружения может привести к эскалации.

Словом, многие на Западе боятся, что Путин так неадекватен, что может применить ядерное оружие. И да, риск этого невелик. Но следствие этого риска неприемлемо. Поэтому и колеблются в высоких кабинетах, в том числе и в Овальном кабинете.

И там есть разные советники. Одни говорят, что нужно помогать Украине по полной. А другие – что нужно делать это осторожно, потому что есть риски ядерной войны, и лучше договориться. И Байден выслушивает доводы обеих сторон.

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И как вы думаете, когда высказаны первые утверждения, какие могут быть следующие? Не используют ли сторонники медленной помощи тезисы о том, что Украина может быть недостойна такого риска? Что Украина коррумпирована и не хочет лечить эту заразу? Что здесь еще куча российских агентов? Что в стране притесняют журналистов? Что тут какие-то непонятные пустяковые войны политиков.

Говорят так советники президента США или нет – мы не знаем. Но это точно озвучивают везде российские агенты. И зачем давать им преимущество? Зачем давать им шанс перетащить мысль на то поле, которое нам не нравится? Мы не можем конкурировать с россиянами в бюджете пропаганды. У нас нет столетней истории взаимоотношений со старой Европой. У нас нет ядерной бомбы. Так зачем им давать козыри?

Неизвестно, говорят так или не говорят. Мы не знаем, что происходит там. Но зачем нам создавать риски? Во время войны. Когда для Вооруженных Сил каждый день задержки стоит сотни человеческих жизней. Когда общество в Европе устает от войны, что вполне естественное явление.

Побеждает рационализм

Вооруженные Силы, волонтеры делают чудеса. И эти чудеса покоряют сердца людей по всему миру. Но есть еще мозг.

Есть рациональные политики. И им нужны другие аргументы. Не аргументы сердца, а аргументы прагматизма. И такие политики должны видеть в Украине не только Героев фронта, не только президента-символа, но и свободные медиа, объединенный политический класс и желание сделать реформы, чтобы соответствовать политическим и экономическим стандартам ЕС.

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И если они будут видеть это, то гораздо больше аргументов появится у советников президента Байдена, которые убеждают максимально помочь Украине и не хотят сохранять лицо Путину, а предпочитают отрезать ему яйца.

И тогда и на поле боя у украинской армии появится гораздо больше аргументов. А в будущем – гораздо больше денег появится в кошельках украинцев.

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