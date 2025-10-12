Трамп спровоцировал это: британский журналист сказал, почему в США расцвела российская пропаганда
- В США украинцы протестовали против российской агрессии, но россияне вышли с символами террористов, насмехаясь над протестующими.
- Британский журналист Кейлин Робертсон считает, что россияне чувствуют себя победителями в США из-за встречи Путина с Трампом, и призывает к иммиграционным рейдам против сторонников войны.
Недавно в США украинцы протестовали против убийства со стороны России. Зато россияне вышли к ним, вынесли российские символы, пели русские песни и насмехались. Они чувствуют себя победителями в Америке из-за действий Дональда Трампа.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал британский журналист, военный корреспондент Кейлин Робертсон, отметив, что говорится именно о его встрече с Владимиром Путиным. Это позволяет россиянам за рубежом насмехаться над геноцидом украинцев.
Смотрите также Все очень изменилось: в Центре исследований энергетики оценили готовность Украины к атакам
Почему в США расцвела российская пропаганда?
По словам Робертсона, россияне не просто так пошли на проукраинский митинг и пытались его испортить. Они выставляли символы террористов, насмехались над людьми, которые рассказывали о похищенных украинских детей.
Британский журналист объяснил, что россияне чувствуют себя в США воодушевленными, ведь американские военные перед встречей с Трампом на Аляске расстелили Путину красную дорожку. Россияне, которые поддерживают войну против Украины, чувствуют себя победителями.
Это началось на Аляске. Теперь россияне в США чувствуют, что могут выйти на улицу в поддержку геноцида и убийства. Их надо отправить обратно в Россию,
– подчеркнул он.
Британский журналист отметил, что если американцев волнует нацбезопасность в США, Служба иммиграции должна проводить рейды по домам россиян, которые разъезжают на машинах с надписью "Z", которые выступают за геноцид и вторжение. Пока американцы голосуют за Трампа и безопасность в Америке, россияне выступают за терроризм.
В то же время интересно, что россияне всегда кричат о патриотизме и любви к России, а уехать домой они не хотят. Роберстон добавил, что жизнь в России невозможна, поэтому они выезжают за границу и пропагандируют фальшивый национализм.
Вызывающее поведение россиян за рубежом: последние новости
- Во время выступления премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Совете Безопасности ООН, когда она показывала фото убитых детей Россией, российский дипломат сидела в телефоне и игнорировала ее речь.
- Между тем Сергей Лавров прибыл на встречу с Дональдом Трампом на Аляску в свитере с надписью "СССР". Он пытался якобы вернуть "золотой век" России.
- Во время этой встречи не обошлось и без пропагандистских СМИ России – они распространяли ложную информацию об эксклюзивных блюдах в честь Путина в заведении "Pel'meni" в Анкоридже. Таким образом россияне хотели создать иллюзию любви американцев к диктатору.