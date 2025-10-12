Об этом в эфире 24 Канала рассказал британский журналист, военный корреспондент Кейлин Робертсон, отметив, что говорится именно о его встрече с Владимиром Путиным. Это позволяет россиянам за рубежом насмехаться над геноцидом украинцев.

Почему в США расцвела российская пропаганда?

По словам Робертсона, россияне не просто так пошли на проукраинский митинг и пытались его испортить. Они выставляли символы террористов, насмехались над людьми, которые рассказывали о похищенных украинских детей.

Британский журналист объяснил, что россияне чувствуют себя в США воодушевленными, ведь американские военные перед встречей с Трампом на Аляске расстелили Путину красную дорожку. Россияне, которые поддерживают войну против Украины, чувствуют себя победителями.

Это началось на Аляске. Теперь россияне в США чувствуют, что могут выйти на улицу в поддержку геноцида и убийства. Их надо отправить обратно в Россию,

– подчеркнул он.

Британский журналист отметил, что если американцев волнует нацбезопасность в США, Служба иммиграции должна проводить рейды по домам россиян, которые разъезжают на машинах с надписью "Z", которые выступают за геноцид и вторжение. Пока американцы голосуют за Трампа и безопасность в Америке, россияне выступают за терроризм.

В то же время интересно, что россияне всегда кричат о патриотизме и любви к России, а уехать домой они не хотят. Роберстон добавил, что жизнь в России невозможна, поэтому они выезжают за границу и пропагандируют фальшивый национализм.

