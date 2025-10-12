Нещодавно у США українці протестували проти вбивства з боку Росії. Натомість росіяни вийшли до них, винесли російські символи, співали російські пісні та насміхались. Вони почуваються переможними в Америці через дії Дональда Трампа.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів британський журналіст, воєнний кореспондент Кейлін Робертсон, зазначивши, що мовиться саме про його зустріч з Володимиром Путіним. Це дозволяє росіянам за кордоном насміхатись з геноциду українців.

Чому в США розквітнула російська пропаганда?

За словами Робертсона, росіяни не просто так пішли на проукраїнський мітинг і намагались його зіпсувати. Вони виставляли символи терористів, насміхались з людей, які розповідали про викрадених українських дітей.

Британський журналіст пояснив, що росіяни почуваються у США натхненними, адже американські військові перед зустріччю з Трампом на Алясці розстелили Путіну червону доріжку. Росіяни, які підтримують війну проти України, почуваються переможцями.

Це почалось на Алясці. Тепер росіяни в США відчувають, що можуть вийти на вулицю в підтримку геноциду та вбивства. Їх треба відправити назад в Росію,

– наголосив він.

Британський журналіст зауважив, що якщо американців хвилює нацбезпека в США, Служба імміграції повинна проводити рейди по домівках росіян, які роз'їжджають на машинах з надписом "Z", які виступають за геноцид та вторгнення. Поки американці голосують за Трампа та безпеку в Америці, росіяни виступають за тероризм.

Водночас цікаво, що росіяни завжди кричать про патріотизм та любов до Росії, а виїхати додому вони не хочуть. Роберстон додав, що життя в Росії є неможливим, тому вони виїжджають за кордон і пропагують фальшивий націоналізм.

