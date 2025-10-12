Трамп спровокував це: британський журналіст сказав, чому в США розквітнула російська пропаганда
- У США українці протестували проти російської агресії, але росіяни вийшли з символами терористів, насміхаючись з протестувальників.
- Британський журналіст Кейлін Робертсон вважає, що росіяни почуваються переможцями в США через зустріч Путіна з Трампом, і закликає до імміграційних рейдів проти прихильників війни.
Нещодавно у США українці протестували проти вбивства з боку Росії. Натомість росіяни вийшли до них, винесли російські символи, співали російські пісні та насміхались. Вони почуваються переможними в Америці через дії Дональда Трампа.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів британський журналіст, воєнний кореспондент Кейлін Робертсон, зазначивши, що мовиться саме про його зустріч з Володимиром Путіним. Це дозволяє росіянам за кордоном насміхатись з геноциду українців.
Чому в США розквітнула російська пропаганда?
За словами Робертсона, росіяни не просто так пішли на проукраїнський мітинг і намагались його зіпсувати. Вони виставляли символи терористів, насміхались з людей, які розповідали про викрадених українських дітей.
Британський журналіст пояснив, що росіяни почуваються у США натхненними, адже американські військові перед зустріччю з Трампом на Алясці розстелили Путіну червону доріжку. Росіяни, які підтримують війну проти України, почуваються переможцями.
Це почалось на Алясці. Тепер росіяни в США відчувають, що можуть вийти на вулицю в підтримку геноциду та вбивства. Їх треба відправити назад в Росію,
– наголосив він.
Британський журналіст зауважив, що якщо американців хвилює нацбезпека в США, Служба імміграції повинна проводити рейди по домівках росіян, які роз'їжджають на машинах з надписом "Z", які виступають за геноцид та вторгнення. Поки американці голосують за Трампа та безпеку в Америці, росіяни виступають за тероризм.
Водночас цікаво, що росіяни завжди кричать про патріотизм та любов до Росії, а виїхати додому вони не хочуть. Роберстон додав, що життя в Росії є неможливим, тому вони виїжджають за кордон і пропагують фальшивий націоналізм.
Зухвала поведінка росіян за кордоном: останні новини
- Під час виступу прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко в Раді Безпеки ООН, коли вона показувала фото вбитих дітей Росією, російська дипломатка сиділа у телефоні та ігнорувала її промову.
- Тим часом Сергій Лавров прибув на зустріч з Дональдом Трампом на Аляску у светрі з написом "СРСР". Він намагався нібито повернути "золотий вік" Росії.
- Під час цієї зустрічі не обійшлось і без пропагандистських ЗМІ Росії – вони поширювали неправдиву інформацію про ексклюзивні страви на честь Путіна у закладі "Pel’meni" в Анкориджі. В такий спосіб росіяни хотіли створити ілюзію любові американців до диктатора.