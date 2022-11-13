В России катастрофа с лекарствами и плановыми операциями, – ГУР МО

Оккупанты заявляют, что не испытывают влияния санкций от Запада. Однако из-за острого дефицита лекарств в России переносят плановые операции на неопределенный срок.

Об этом 13 ноября рассказали в Главном управлении разведки при Минобороны. Заметили, что захватчики активно обсуждают приказ министерства здравоохранения России, который обязал в разных регионах создать неприкосновенный запас лекарства на 4 месяца.

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В России не производят современных медикаментов

оккупанты рассматривают разные причины приказа относительно лекарств. В частности, говорится о влиянии международных санкций. Поэтому фармацевтическая отрасль России не может обеспечить производство.

Как отмечают сами военные, в России вообще не производят современные лекарственные средства. Зато наладили линии по расфасовке импорта, – отметили в ГУР.

Другими причинами тотальной экономии медицинских препаратов являются:

полная остановка поставок зарубежных медикаментов;

санитарные потери из-за увеличения интенсивности боевых действий

Российские хирурги говорят о дефиците

Как отметили в разведке, российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается. Они не могут по-прежнему оперировать людей, поскольку запасы лекарств никто не восстанавливает. Поэтому также существенный рост цен на медицинские препараты.

Российские врачи упраздняют утвержденные плановые операции и переносят их на неопределенный срок. Будут помогать только тем, кто нуждается в безотлагательном оперативном вмешательстве.

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