В Херсонской области воины одной из аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ зафиксировали, что россияне использовали украденные канализационные люки. Оккупанты тщетно надеялись, что люки защитят их от поражения.
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Оккупанты надеялись, что люки защитят их от поражения
На видео зафиксировано эффективное уничтожение украинскими воинами военной техники и личного состава российских оккупантов. На одном из подбитых танков украинские воины обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки.
Как оказалось, люки не помогли российским захватчикам выдержать удар ВСУ.
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Оккупанты тщетно совершенствуют танки
- Ранее сообщалось, что броня российских танков не выдерживает в войне против Украины. По состоянию на 8 ноября в Украине уничтожены не менее 2786 танков оккупантов.
- Поэтому оккупанты начали устанавливать на них "мангалы", деревянные бревна и тому подобное. Эксперт Defense Expert Иван Киричевский заявил, что мангалы не спасают танкистов. По его словам, "Джавелин" летит ниже, чем наваренный мангал.
- Также россияне говорили, что делают это, чтобы защищаться от противокумулятивных гранат. Однако и это оказалось бесполезным, ведь мангалы наварены не там, где падают гранаты.
- Военный аналитик, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что оккупанты все же начали отказываться от мангалов. Кроме того, что это не работает, мангал создает для танкистов новую проблему – падает на башню танка и блокирует выход.
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