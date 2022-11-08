В Херсонской области воины одной из аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ зафиксировали, что россияне использовали украденные канализационные люки. Оккупанты тщетно надеялись, что люки защитят их от поражения.

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Оккупанты надеялись, что люки защитят их от поражения

На видео зафиксировано эффективное уничтожение украинскими воинами военной техники и личного состава российских оккупантов. На одном из подбитых танков украинские воины обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки.

Как оказалось, люки не помогли российским захватчикам выдержать удар ВСУ.

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Оккупанты тщетно совершенствуют танки

Ранее сообщалось, что броня российских танков не выдерживает в войне против Украины. По состоянию на 8 ноября в Украине уничтожены не менее 2786 танков оккупантов.

Поэтому оккупанты начали устанавливать на них "мангалы", деревянные бревна и тому подобное. Эксперт Defense Expert Иван Киричевский заявил, что мангалы не спасают танкистов. По его словам, "Джавелин" летит ниже, чем наваренный мангал.

Также россияне говорили, что делают это, чтобы защищаться от противокумулятивных гранат. Однако и это оказалось бесполезным, ведь мангалы наварены не там, где падают гранаты.

Военный аналитик, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что оккупанты все же начали отказываться от мангалов. Кроме того, что это не работает, мангал создает для танкистов новую проблему – падает на башню танка и блокирует выход.

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