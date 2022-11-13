У Росії катастрофа з ліками та плановими операціями, – ГУР МО

Окупанти заявляють, що не відчувають впливу санкцій від Заходу. Проте через гострий дефіцит ліків, у Росії переносять планові операції на невизначений термін.

Про це 13 листопада розповіли у Головному управлінні розвідки при Міноборони. Зазначили, що загарбники активно обговорюють наказ міністерства охорони здоров'я Росії, який зобов'язав у різних регіонах створити недоторканий запас ліків на 4 місяці.

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У Росії не виготовляють сучасних медикаментів

Окупанти розглядають різні причини наказу щодо ліків. Зокрема, мовиться про вплив міжнародних санкцій. Через це фармацевтична галузь Росії не може забезпечити виробництво.

Як зазначають самі військові, в Росії взагалі не виготовляють сучасні лікарські засоби. Натомість налагодили лінії з розфасовки імпорту, – зазначили в ГУР.

Іншими причинами тотальної економії медичних препаратів є:

повна зупинка постачання закордонних медикаментів;

санітарні втрати через збільшення інтенсивності бойових дій.

Російські хірурги говорять про дефіцит

Як зазначили у розвідці, російські хірурги також визнають, що запас медикаментів різко зменшується. Вони не можуть як раніше оперувати людей, оскільки запаси ліків ніхто не відновлює. Через це також є суттєве зростання цін на медичні препарати.

Російські лікарі скасовують затверджені планові операції й переносять їх на невизначений термін. Допомагатимуть лише тим, хто потребує невідкладного оперативного втручання.

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