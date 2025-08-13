Россия перебрасывает силы на Запорожское направление. Впрочем, о большом наступлении врага на этом участке врага все равно речь не идет.

Военный аналитик Ян Матвеев рассказал 24 Каналу, что на этом направлении россияне могут выполнять только тактические задачи.

К теме Россия закрепилась на Днепропетровщине и зашла в Купянск: как изменилась линия фронта за неделю

На что способны россияне в Запорожье?

Матвеев отметил, что по его мнению, россияне могут иметь там локальные задачи по Орехову. Наступать на Запорожье вряд ли у них есть силы. Действительно, есть кадры, которые подтверждают переброску сил. Это могут быть в том числе маневры для отвлечения внимания. Мы знаем, что сейчас техника используется не очень активно.

Ее быстро уничтожают беспилотниками, и часто военные просто отказываются ее использовать. Это приводит лишь к дополнительному вниманию со стороны дронов, операторов дронов. Поэтому часть техники свободна. Ее можно для отвлечения внимания катать туда-сюда. Нельзя исключать и такую вероятность. Однако Запорожье – довольно открытое пространство,

– отметил военный аналитик.

Он продолжил, что там есть где танком проехать, поэтому возможно россияне там будут пытаться создать более серьезные точки напряжения.

Каковы бои на Запорожье?

По словам военного аналитика, бои были у Каменского. Там сообщали, что ВСУ недавно контратаковали, и немного сократили зону контроля. То есть, освободили дополнительную территорию. Российским войскам пришлось немного отступить назад на Юг. Поэтому, сейчас до этого момента каких-то сложных задач перед ВСУ именно на Запорожском направлении в Запорожской области, российские войска не ставили.

"То есть, там были локальные атаки. Возможно, они попытаются создать какое-то более серьезное давление. В частности, и для того, чтобы заставить перебросить резервы, например, с Покровского направления, чтобы просто сил не хватало на все", – подчеркнул Матвеев.

Он добавил, что по его мнению, главная задача россиян находится в Донецкой области. Это прежде всего именно битва за Покровск.