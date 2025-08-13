Росія перекидає сили на Запорізький напрямок. Утім про великий наступ ворога на цій ділянці ворога все одно не йдеться.

Військовий аналітик Ян Матвєєв розповів 24 Каналу, що на цьому напрямку росіяни можуть виконувати лише тактичні завдання.

До теми Росія закріпилася на Дніпропетровщині й зайшла у Куп'янськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

На що здатні росіяни на Запоріжжі?

Матвєєв зазначив, що на його думку, росіяни можуть мати там локальні завдання щодо Оріхова. Наступати на Запоріжжя навряд у них є сили. Дійсно, є кадри, які підтверджують перекидання сил. Це можуть бути в тому числі маневри для відволікання уваги. Ми знаємо, що зараз техніка використовується не дуже активно.

ЇЇ швидко знищують безпілотниками, й часто військові просто відмовляються її використовувати. Це призводить лише до додаткової уваги з боку дронів, операторів дронів. Тому частина техніки вільна. Її можна для відволікання уваги катати туди-сюди. Не можна виключати й таку вірогідність. Однак Запоріжжя – доволі відкритий простір,

– зауважив військовий аналітик.

Він продовжив, що там є де танком проїхати, тому можливо росіяни там будуть намагатись створити більш серйозні точки напруги.

Якими є бої на Запоріжжі?

За словами військового аналітика, бої були біля Кам'янського. Там повідомляли, що ЗСУ нещодавно контратакували, й трохи скоротили зону контроля. Тобто, звільнили додаткову територію. Російським військам довелось трохи відступити назад на Південь. Тож, нині до цього моменту якихось складних завдань перед ЗСУ саме на Запорізькому напрямку в Запорізькій області, російські війська не ставили.

"Тобто, там були локальні атаки. Можливо, вони спробують створити якийсь більш серйозний тиск. Зокрема, й для того, щоб змусити перекинути резерви, наприклад, з Покровського напрямку, щоб просто сил не вистачало на все", – наголосив Матвєєв.

Він додав, що на його думку, головне завдання росіян перебуває в Донецькій області. Це передусім саме битва за Покровськ.