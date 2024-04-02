"Соединили теракт и духовные скрепы": какие новые фейки придумывает пропаганда

ФСБ провела "операцию" по перехвату в Псковской области "икон со взрывчаткой". Якобы этот груз в Россию пытались завести из Украины. Мощности взрывчатки будто бы хватило бы на подрыв многоэтажки.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что россияне пытаются объединить православие, традиционные ценности против западного мира. Также недавно патриарх Кирилл назвал так называемую "СВО", которую Россия "проводит" в Украине, – "священной".

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Абсолютно больная фантазия

Россиянам нужно показать, что якобы террористы не имеют ничего святого – "в иконах везут взрывчатку".

В России пытались создать пропагандистский нарратив: соединили теракт и духовные скрепы,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Также он обратил внимание на то, что для ФСБ характерно измерять убытки во "взорванных многоэтажках".

В то же время таких новостей может быть больше, по словам политтехнолога, и "попам" стоит напрячься.

В России нельзя исключать инцидент с храмом, подобный тому, что произошел в "Крокусе",

– предположил Борис Тизенгаузен.

Россию предупреждали о теракте в "Крокусе Сити Холле" – США и даже Иран, но они все равно официально заявили, что "граждане Таджикистана ехали за мешком криптовалюты" в Украину.

"У россиян абсолютно больная фантазия, геббельсовские методы – "чем страшнее ложь, тем легче в неё поверить". Поэтому сейчас они будут находить взрывчатку где угодно – даже в "мощах", – отметил политтехнолог.

Больше о "находке" ФСБ

В России ФСБ якобы обнаружили иконы со взрывчатым веществом. Они были размещены в коробках, которые пытались провезти из Украины.

Автомобиль с иконами и взрывчаткой остановили в Псковской области. Он двигался по маршруту: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия.

ФСБ изъяла всего 27 самодельных взрывных устройств, спрятанных в иконы, 70 килограммов взрывчатки повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. Также был задержан человек, который подозревается в причастности к инциденту.

В РПЦ уже прокомментировали новость, отметив, что "не удивлены" попыткой якобы использовать "иконы как бомбы". Также назвали "организаторов" провоза взрывчатки "безбожниками".