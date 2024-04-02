"З'єднали теракт і духовні скрєпи": які нові фейки вигадує пропаганда

ФСБ провела "операцію"з перехоплення у Псковській області "ікон з вибухівкою". Нібито цей вантаж в Росію намагалися завести з України. Потужності вибухівки буцімто вистачило б на підрив багатоповерхівки.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що росіяни намагаються об'єднати православ'я, традиційні цінності проти західного світу. Також нещодавно патріарх Кіріл назвав так звану "СВО", яку Росія "проводить" в Україні, – "священною".

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Абсолютно хвора фантазія

Росіянам потрібно показати, що нібито терористи не мають нічого святого – "в іконах везуть вибухівку".

В Росії намагалися створити пропагандистський наратив: з'єднали теракт і духовні скрєпи,

– підкреслив Тизенгаузен.

Також він звернув увагу на те, що для ФСБ характерно вимірювати збитки у "підірваних багатоповерхівках".

Водночас таких новин може бути більше, за словами політтехнолога, і "попам" варто напружитись.

В Росії не можна виключати інцидент з храмом, подібний до того, що стався в "Крокусі",

– припустив Борис Тизенгаузен.

Росію попереджали про теракт в "Крокусі Сіті Холі" – США і навіть Іран, але вони все одно офіційно заявили, що "громадяни Таджикистану їхали за мішком криптовалюти" в Україну.

"У росіян абсолютно хвора фантазія, геббельсівські методи – "чим страшніша брехня, тим легше в неї повірити". Тому зараз вони будуть знаходити вибухівку у будь-де – навіть в "мощах", – зазначив політтехнолог.

Більше про "знахідку" ФСБ

В Росії ФСБ нібито виявили ікони з вибуховою речовиною. Вони були розміщені у коробках, які намагалися провезти з України.

Автомобіль з іконами та вибухівкою зупинили у Псковській області. Він рухався за маршрутом: Україна – Румунія – Угорщина – Словаччина – Польща – Литва – Латвія – Росія.

ФСБ вилучила усього 27 саморобних вибухових пристроїв, захованих в ікони, 70 кілограмів вибухівки підвищеної потужності, 91 електродетонатор і частини пострілу до РПГ-7. Також було затримано людину, яка підозрюється у причетності до інциденту.

В РПЦ вже прокоментували новину, зазначивши, що "не здивовані" спробою буцімто використати "ікони як бомби". Також назвали "організаторів" провезення вибухівки "безбожниками".