Про таку заяву російської церкви йдеться у відповідному документі, який був виданий так званим "Всесвітнім російським народним собором". Його очолює голова Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Московський Кіріл.

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Ідея експансіоністського майбутнього Росії

Російська православна церква Московського патріархату, яка є підконтрольною Москві організацією та відомим інструментом гібридної війни країни-агресорки, провела Всесвітній Російський народний собор у Москві 27 і 28 березня.

РПЦ схвалила ідеологічно-політичний документ, який об'єднує до купи кремлівські ідеологічні наративи разом, очевидно, намагаючись сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні та експансіоністського майбутнього Росії.

Так, патріарх Кіріл цинічно назвав війну російських загарбників проти нашої держави "священною". За його словами, агресія країни-агресорки нібито є новим етапом боротьби російського народу за "національне визволення на південному заході Росії". Таким чином він навіть не приховав плани Москви на тимчасово окуповані українські території.

РПЦ МП заявила, що російський народ буцімто захищає своє життя, свободу і державність, їхню цивілізаційну, релігійну, національно-культурна ідентичність, а також їхнє право "жити в межах єдиної російської держави" шляхом ведення путінської загарбницької війни в Україні.

"Священна" війна Кремля

У звіті ISW вказано, що війну назвали "священною", оскільки Росія начебто захищає "Святу Русь", а також світ від наступу глобалізму та перемоги Заходу, який "вскочив у сатанізм". Такі цинічні звинувачення виглядають максимально абсурдними та цинічними на тлі заяв російської церкви.

Аналітики ж звернули увагу на те, що опис цілей РПЦ МП тісно переплітається з регулярними заявами Кремля про те, що Путін намагається знищити суверенітет та незалежність нашої держави. Використання таких тез також узгоджується зі спробами Кремля представити війну як екзистенційну національну боротьбу проти України та колективного Заходу.

Зазначається, що термін "священна війна" також може викликати натяки Другу світову війну, оскільки неофіційний військовий гімн Радянського Союзу мав таку саму назву, а Кремль регулярно посилався на міфи Великої Вітчизняної війни, щоб створити національну підтримку війни в Україні.

Однак Кремль продовжує наголошувати, що війна в Україні є "спеціальною військовою операцією". Тому, пряме визнання РПЦ МП "конфлікту" як "священної війни" може спричинити виникнення більшої підтримки з боку росіян, які раніше було невдоволені діями Москви.

РПЦ МП не визначила священну війну як суто православне поняття, а натомість прив’язала її до навмисно широкого уявлення Кремля про те, хто є частиною російської нації та "рускава міра",

– йдеться у звіті.

Однак повідомляється, що перемога України не становить цих екзистенційних загроз, оскільки боротьба нашої держави за відновлення територіальної цілісності, повернення свого народу та захист своєї національної ідентичності не посягає на російську ідентичність, державність чи територіальну цілісність.