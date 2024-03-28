Документ був виданий так званим "Всесвітнім російським нароним собором", який очолює голова Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Московський Кіріл, передає 24 Канал.

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З духовно-морального погляду спеціальна військова операція є священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію "утримуючого", що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм,

– написав один з російських священників-пропагандистів, цитуючи патріарха Кіріла.

Російський патріарх дивовижним чином навіть вивів "вищий сенс існування Росії". На його думку, сенс полягає в тому, що Росія нібито "захищає світ від зла".

Історична місія полягає в тому, щоб щоразу валити спроби встановлення у світі універсальної гегемонії — спроби підкорити людство єдиному злому початку,

– заявив Кіріл.

Про що ще йдеться у "документі"

У документі також розкривається поняття "руского міра" як "духовного і культурно-цивілізаційного феномена", що поширюється "істотно далі” державних кордонів як сучасної Росії, так і "великої історичної Росії".

Також у наказі йдеться про "триєдність" російського народу і про те, що білорусів та українців слід визнати лише субетносами росіян.

Більше того, російська церква також пропонує надавати в Росії притулок "для мільйонів іноземців, які обстоюють традиційні цінності".

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