Причина такого рішення полягає у тому, що у діяльності митрополита естонська влада вбачає загрозу національній безпеці.
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Митрополит має покинути країну
Зазначається, що МВС неодноразово викликало очільника Естонської православної церкви Московського патріархату, щоб закликати його перестати у своїх заявах виправдовувати кремлівський режим.
Однак навіть після цього митрополит Євгеній вирішив не змінювати свою риторику. Тому Естонія прийняла рішення відмовити йому у продовженні посвідки на проживання.
Естонія вирішила відмовити митрополиту Євгенію, або Валерію Решетнікову, в продовженні посвідки на проживання, тому що його публічні дії та заяви підтримують агресора, і він не змінив своєї поведінки, попри попередні попередження,
— підкреслив представник служби нагляду за кордоном і міграцією Індрек Ару.
Посвідка на проживання Решетнікова закінчується 6 лютого – тобто до цього терміну служитель має покинути країну. Служба внутрішньої безпеки Естонії зазначає, що митрополит Євгеній послідовно виправдовував і підтримував криваву агресію кремлівського режиму проти України.
Водночас рішення не продовжувати право на перебування в країні Решетнікову стосується лише його поведінки і не має жодного відношення до Естонської православної церкви Московського патріархату чи її вірних.
УПЦ МП в Україні
- В Україні продовжує свою діяльність Українська православна церква Московського патріархату. Станом на грудень 2023 року в Україні продовжують працювати 8193 церкви цього релігійного напряму.
- Лідеркою у сумній статистиці залишається Донецька область. Там Кірілу підпорядковуються 683 церкви. Далі у списку розміщується Вінницька область
- Однак спостерігається й позитивна тенденція розірвання зв'язків з країною-окупанткою. Станом на листопад 2023 року повідомляли, що від 24 лютого 2022 року 884 релігійні громади Української православної церкви (Московського патріархату) перейшли до Православної церкви України.
- Однак важливо, що релігійні громади приймають рішення про перехід самостійно, тобто без жодного примусу. Люди не хочуть належати до церкви, яка проявляє себе з непатріотичних позицій та досі зберігає зв'язки із церквою-колонізаторкою.