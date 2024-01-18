Причина такого рішення полягає у тому, що у діяльності митрополита естонська влада вбачає загрозу національній безпеці.

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Митрополит має покинути країну

Зазначається, що МВС неодноразово викликало очільника Естонської православної церкви Московського патріархату, щоб закликати його перестати у своїх заявах виправдовувати кремлівський режим.

Однак навіть після цього митрополит Євгеній вирішив не змінювати свою риторику. Тому Естонія прийняла рішення відмовити йому у продовженні посвідки на проживання.

Естонія вирішила відмовити митрополиту Євгенію, або Валерію Решетнікову, в продовженні посвідки на проживання, тому що його публічні дії та заяви підтримують агресора, і він не змінив своєї поведінки, попри попередні попередження,

— підкреслив представник служби нагляду за кордоном і міграцією Індрек Ару.

Посвідка на проживання Решетнікова закінчується 6 лютого – тобто до цього терміну служитель має покинути країну. Служба внутрішньої безпеки Естонії зазначає, що митрополит Євгеній послідовно виправдовував і підтримував криваву агресію кремлівського режиму проти України.

Водночас рішення не продовжувати право на перебування в країні Решетнікову стосується лише його поведінки і не має жодного відношення до Естонської православної церкви Московського патріархату чи її вірних.

УПЦ МП в Україні