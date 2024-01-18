Причина такого решения состоит в том, что в деятельности митрополита эстонские власти видят угрозу национальной безопасности.
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Митрополит должен покинуть страну
Отмечается, что МВД неоднократно вызывало главу Эстонской православной церкви Московского патриархата, чтобы призвать его перестать в своих заявлениях оправдывать кремлевский режим.
Однако даже после этого митрополит Евгений решил не изменить свою риторику. Поэтому Эстония приняла решение отказать ему в продлении вида на жительство.
Эстония решила отказать митрополиту Евгению, или Валерию Решетникову, в продолжении вида на жительство, потому что его публичные действия и заявления поддерживают агрессора, и он не изменил своего поведения, несмотря на предыдущие предупреждения,
— подчеркнул представитель службы надзора за границей и миграцией Индрек Ару.
Вид на жительство Решетникова заканчивается 6 февраля – то есть к этому сроку служитель должен покинуть страну. Служба внутренней безопасности Эстонии отмечает, что митрополит Евгений последовательно оправдывал и поддерживал кровавую агрессию кремлевского режима против Украины.
В то же время, решение не продлевать право на пребывание в стране Решетникову касается только его поведения и не имеет никакого отношения к Эстонской православной церкви Московского патриархата или ее верных.
УПЦ МП в Украине
- В Украине продолжает свою деятельность Украинская православная церковь Московского патриархата. По состоянию на декабрь 2023 года в Украине продолжают работать 8193 церкви этого религиозного направления.
- Лидером в печальной статистике остается Донецкая область. Там Кириллу подчиняются 683 церкви. Далее в списке размещается Винницкая область
- Однако наблюдается и положительная тенденция расторжения связей со страной-оккупанткой. По состоянию на ноябрь 2023 года сообщали, что с 24 февраля 2022 года 884 религиозные общины Украинской православной церкви (Московского патриархата) перешли в Православную церковь Украины.
- Однако важно, что религиозные общины принимают решение о переходе самостоятельно, то есть без всякого принуждения. Люди не хотят принадлежать к церкви, которая проявляет себя с непатриотических позиций и до сих пор сохраняет связи с церковью-колонизатором.