Именно он принял обязательную провоенную молитву на богослужениях в русских церквях. Заменили Уминского священником родом из Львова Андреем Ткачевым, который благодарил оккупантов "за работу".

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Приговор за отказ от молитвы

Церковный суд в приговоре 13 января признал, что Алексей Уминский нарушил присягу, поскольку не захотел читать во время богослужений Молитву за святую Русь, которую требует церковь. Теперь он должен быть исключен из сана. Однако решение передали на утверждение главе РПЦ патриарху Кириллу.

В то же время Уминский 30 лет служил старшим священником в церкви Живоначальной Святой Троицы в Москве – однако его уволили. Российский священник даже руководил похоронами бывшего советского президента Михаила Горбачева в 2022 году. В то же время мужчина говорил, что язык войны "ни в коей мере не совместим" с церковной литургией.

Стоит отметить! В России зафиксированы десятки случаев наказания священников за отказ читать провоенную молитву. Некоторые из них, например, читали молитвы о мире вместо победы,

В общей сложности 11 627 православных подписали открытое письмо в поддержку Уминского после его увольнения. Российские эксперты отмечают, что его устранение незаконно, ведь постановление патриарха Кирилла не принял высший орган церкви – Синод.

На кого заменили Уминского

Заменили Алексея Уминского священником, который в течение 12 лет служил в соборе УПЦ МП во Львове, а в 2014 году сбежал в Москву. Речь идет об Андрее Ткачеве. Он известен своими украинофобскими настроениями, а после начала полномасштабной войны публично поддержал вторжение.

Уже позже, например, он призвал россиян умирать с оружием в руках на войне в Украине, а не "под столом в собственной рвоте". По его мнению, смерть на войне – лучшая из смертей. Только обязательно перед смертью следует помолиться и тогда точно напрямую попадешь в рай. Выжить, похоже, Ткачев не предлагает.

Он также прославился рядом сексистских высказываний. К примеру, он говорил, что "слишком много баб управляют своей жизнью и женщины должны "варить кашу, вешать занавески и быть счастливой".