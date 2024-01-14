Саме він і ухвалив обов'язкову провоєнну молитву на богослужіннях у російських церквах. Замінили Умінського священником родом зі Львова Андрєм Ткачовим, який дякував окупантам "за роботу".

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Вирок за відмову від молитви

Церковний суд у вироку 13 січня визнав, що Олексій Умінський порушив присягу, оскільки не захотів читати під час богослужінь “Молитву за святу Русь”, яку вимагає церква. Тепер він має бути виключений з сану. Однак рішення наразі передали на затвердження голові РПЦ патріарху Кирилу.

Водночас Умінський 30 років служив старшим священник у церкві Живоначальної Святої Трійці в Москві – однак його звільнили. Російський священник навіть керував похоронами колишнього радянського президента Михайла Горбачова в 2022 році. Водночас чоловік говорив, що мова війни "жодним чином не сумісна" з церковною літургією.

Варто зазначити! У Росії зафіксовано десятки випадків покарання священників за відмову читати провоєнну молитву. Деякі з них, наприклад, читали молитви за мир замість перемоги,

Загалом 11 627 православних підписали відкритий лист на підтримку Умінського після його звільнення. Російські експерти зазначають, що його усунення є незаконним, адже постанову патріарха Кирила не ухвалив вищий орган церкви – Синод.

На кого замінили Умінського

Замінили Олексія Умінського на священника, який протягом 12 років служив у соборі УПЦ МП у Львові, а у 2014 році втік до Москви. Мова йде про Андрєя Ткачова. Він відомий своїми українофобськими настроями, а після початку повномасштабної війни він публічно підтримав вторгнення.

Вже пізніше, наприклад, він закликав росіян помирати зі зброєю в руках на війні в Україні, а не "під столом у власному блювотинні". На його думку, смерть на війні – найкраща із смертей. Лиш обов'язково перед смертю варто помолитися і тоді точно напряму потрапиш у рай. Вижити, схоже, Ткачов не пропонує.

Він також прославився рядом сексистських висловлювань. Наприклад, він казав, що "занадто багато баб керують своїм життям" і жінки повинні "варити кашу, вішати фіранки і бути щасливою".