У ISW переконані, що заяви Кіріла контрастують з останніми спробами Путіна представити себе як центристську фігуру та відновити концепцію "русского міра". Адже днями глава Кремля спростив отримання російського громадянства громадянами Білорусі, Казахстану та Молдови.

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Які розбіжності між позиціями Путіна та Кіріла

Глава підконтрольної Кремлю російської православної церкви патріарх Кіріло зробив низку антимігрантських та ксенофобських заяв, які прямо суперечать зусиллям президента Росії Владіміра Путіна, спрямованим на відновлення інклюзивної ідеології "русского мира",

– заявили аналітики.

Вони пригадали, що Кіріло під час московського єпархіального зібрання 20 грудня:

звинуватив мігрантів у тому, що вони все більше загрожують міжрелігійному та міжнаціональному миру в Росії, відмовляючись інтегруватися в російське суспільство та створюючи злочинні та екстремістські організації;

заявив, що життя етнічно росіян "корінного населення" є майже нестерпним у деяких регіонах, включаючи Москву.

"Якщо такі тенденції збережуться, то російські православні люди "втратять себе, втратять Росію", – заявив Кіріло.

У американському Інституті вивчення війни пояснюють, що ці заяви Кіріла контрастують з останніми спробами Путіна представити себе як центристську фігуру та відновити концепцію "русского мира", яка включає всіх людей різних етнічних та релігійних приналежностей, які жили або проживають на географічних територіях, що належали Київській Русі, московському царству, російській імперії, радянському союзу та сучасній Росії.

Так, на засіданні Ради законодавців 20 грудня Путін заявив, що буцімто "російська конституція та уряд намагаються забезпечити гармонію в різноманітній і великій Росії", знову наголошуючи на своїх зусиллях представити країну-агресора як інклюзивну та гармонійну мультикультурну російську державу.

Аналітики ISW вважають, що Владімір Путін:

з одного боку – все більше переосмислює себе як "сучасного царя", який "захищає" суверенітет Росії, щоб виправдати свою війну в Україні та заспокоїти свої ультранаціоналістичні електорати, які мають більш нетерпимі погляди на релігію та російську ідентичність;

з іншого боку – намагався здаватися інклюзивним лідером, щоб спонукати всі релігійні та етнічні групи підтримувати його режим і військові зусилля.

Антимігрантська та ксенофобська риторика Кіріла тісно пов'язана з політикою російського уряду щодо мігрантів та неросійських етносів, ніж заявлена президентом Владіміром Путіним інклюзивність у рамках "русского мира",

– заявляли аналітики.

За їхніми даними, ці наративи та політика є суперечливими та можуть зрештою ускладнити зусилля Путіна заспокоїти різні групи населення в Росії та спровокувати подальші міжетнічні та міжрелігійні конфлікти.

Путін продовжує вести загарбницьку політику