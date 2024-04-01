У цьому "документі" росіяни прописали майбутнє не тільки України, а й світу. Детальніше про нові ідеї РПЦ 24 Каналу розповіла релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович.

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Росіяни заявили про "національно-визвольну боротьбу"

У перші частині "наказу" пояснюється значення так званої "сво", яку РПЦ назвала "священною війною". Однак "документі" прописано набагато страшніші речі.

Російська церква називає війну в Україні так званим "новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу проти злочинного київського режиму". Тобто, росіяни сприймають повномасштабну війну на українській території, в незалежній державі, як етап своєї "національно-визвольної боротьби".

Крім цього, російські загарбники уточнили, що так звану "національно-визвольну боротьбу" вони нібито ведуть на землях південно-західної Русі. Росіяни відмовляють Україні в суб'єктності та суверенності. Вони відкрито ігнорують всі міжнародні документи, у яких Україна постає як незалежна і самостійна держава.

Далі ще страшніше. Адже не лише нам погрожують, а й всьому світові,

– зауважила Филипович.

Росіяни пишуть про те, що кордони так званої "єдиної російської держави" не обмежуються межами Росії. Буцімто "русскій мір" всюди, де є росіяни. В амбітних планах загарбники хочуть покрити своїм "міром" всіх, кому близькі ідеї російської культури, мови, ментальності тощо.

Яку ціль поставили перед собою росіяни

У хворій фантазії загарбників у зону "виняткового впливу Росії" потраплять не тільки українці, а вся цивілізація.

Агресивна перспектива намальована у цьому "документі". Я не пам'ятаю, щоб так прямо й ідеологічно зорієнтовано та сфокусовано виключно на імперських інтересах був написаний якийсь інший документ. Тут присутнє все, окрім Бога. Хоча документ оголошувався у храмах й був прочитаний патріархом Кірілом,

– мовила доктор філософських наук.

За її словами, тут голова РПЦ виступає не як духовний лідер православної християнської церкви, а як жорсткий політик. У "наказі" навіть прописано як треба покращити російську економіку, соціальний устрій тощо.

Взятий курс на те, що через 100 років у Росії має бути людей, як у Європі. 600 мільйонів росіяни собі запланували,

– зазначила Филипович.

На її думку, до цього "документа" треба віднестися серйозно, адже він спрямований на консолідацію російського суспільства. Причина появи – апокаліптичні кінцесвітові ідеї. Лише хвора фантазія перед кінцем може сформулювати такі тези.

Звісно, не обійшло й без релігійних наративів про те, що Захід нібито зло, а росіяни – єдині, хто отримують чистоту християнської віри. Ба більше, вони пишуть, що Росія поставлена стримуючим фактором. В уявленні росіян тепер українці уособлюють все зло.

Вони вважають, що російська державність – це "вища форма політичної творчості російської нації". Тобто те, що Москва століттями пригноблювала величезну кількість різноманітних націй, народностей, етносів на величезній території тепер називається "вищою формою політичної творчості". Цікаво, куди вони далі підуть у своїх "творчих та креативних" намірах,

– додала релігієзнавиця.

Перед собою росіяни поставили страшну ідею – відновити єдність російського народу. Вони прагнуть з'єднати білорусів, українців та росіян. Проте жодного разу не назвали нас українцями, лише малоросами.

Ще вони хочуть відмовитися від мегаполісів, збудувати тисячу невеликих поселень, де всі росіяни будуть жити в індивідуальних будинках. Окупанти намалювали перспективу перетворити Росію в Гардаріку 21 століття. Так Київську Русь називали скандинави, коли прийшли на нашу землю і побачили цивілізовану державу.

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