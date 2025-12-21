В ВСУ подтвердили, что россияне пересекли границу и вывезли более 50 гражданских из Сумской области

Российская армия пересекла государственную границу Украины вблизи села Грабовское в Сумской области. Оккупанты принудительно вывезли из населенного пункта более 50 гражданских лиц.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий офицера Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрия Лиховия для "Украинской правды".

Читайте также Россия полностью разрушила спортивный комплекс в Шостке: там проходила тренировка юных спортсменов

Что происходит на Сумщине?

В результате наступления россиян Силы обороны отошли с нескольких позиций в районе Грабовского: сейчас там продолжаются стабилизационные действия.

После того как враг захватил село, более 50 гражданских граждан Украины принудительно вывезли на территорию России. По словам Лиховия, прежде всего речь идет о мужчинах и женщинах старшего возраста, одной из них 89 лет. Почти все из них ранее отказывались эвакуироваться вглубь территории Украины.

В ГУК отметили, что правоохранители уже расследуют принудительную депортацию гражданских, а ВСУ расценивают это как нарушение Женевской конвенции.

Военные призывают жителей приграничных территорий выезжать в более безопасные районы. В то же время областная власть на Сумщине организовала эвакуацию: уже вывезено более 30 тысяч человек, еще около 5,7 тысяч жителей, среди которых 38 детей, от эвакуации отказались.

О ситуации в Сумской области 24 Канала также рассказал начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Да, имел место заход в пограничный поселок, со вчерашнего вечера (20 декабря, – 24 Канал) продолжаются бои,

– добавил он.

По словам Трегубова, россияне захватили до 50 местных жителей, преимущественно мужчин старшего возраста. Детей среди них не было.

Военный отметил, что большинство населения села эвакуировали заранее, однако часть граждан отказывалась.

Враг пересек границу на Сумщине: что известно?