Россияне поразили корабль ВМС ВСУ: один член экипажа погиб, еще несколько ранены
В четверг, 28 августа, стало известно о поражении врагом одного из кораблей Военно-морских сил ВСУ. Погиб член экипажа, еще несколько человек ранены.
Это подтвердил в комментарии Укринформу спикер Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал. По данным россиян, речь идет о среднем разведывательном корабле "Симферополь".
Что известно о поражении корабля ВМС ВСУ?
Представитель украинских ВМС подтвердил факт удара по кораблю, однако не уточнил, по какому именно. В настоящее время продолжается устранение последствий атаки.
Большая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков,
– отметил Плетенчук.
К слову, ранее о поражении украинского корабля "Симферополь" заявили в российском минобороны. Оккупанты якобы применили быстроходный беспилотный катер в устье реки Дунай.
Что известно о "Симферополе"
"Симферополь" – средний разведывательный корабль проекта "Лагуна" Военно-морских Сил Украины. Спущен на воду 23 апреля 2019 года, введен в состав флота в 2021 году. О его участии в боевых действиях ничего не сообщалось.