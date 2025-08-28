У четвер, 28 серпня, стало відомо про ураження ворогом одного з кораблів Військово-морських сил ЗСУ. Загинув член екіпажу, іще кількох – поранено.

Це підтвердив у коментарі Укрінформу речник Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал. За даними росіян, йдеться про середній розвідувальний корабель "Сімферополь".

Дивіться також ВМС знищили пункт базування БпЛА "Форпост" на аеродромі "Херсонес" у Севастополі

Що відомо про ураження корабля ВМС ЗСУ?

Речник українських ВМС підтвердив факт удару по кораблю, однак не уточнив, по якому саме. Наразі триває усунення наслідків атаки.

Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків,

– зазначив Плетенчук.

До слова, раніше про ураження українського корабля "Сімферополь" заявили в російському міноборони. Окупанти нібито застосували швидкохідний безекіпажний катер у гирлі річки Дунай.

Що відомо про "Сімферополь" "Сімферополь" – середній розвідувальний корабель проєкту "Лагуна" Військово-морських Сил України. Спущений на воду 23 квітня 2019 року, введений до складу флоту у 2021 році. Про його участь у бойових діях нічого не повідомлялося.

Росіяни озброїлися надводними дронами: що відомо