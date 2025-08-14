Вблизи Змеиного исчез российский Су-30СМ: в море нашли обломки самолета
- Российский Су-30СМ исчез во время выполнения задания вблизи острова Змеиный, найдены обломки самолета.
- Поисково-спасательная операция продолжается, пилотов пока не нашли.
Российские войска потеряли связь с один из своих Су-30СМ, который выполнял задание южнее острова Змеиный. Оккупанты проводят поисково-спасательную операцию, в море обнаружены обломки, но пилоты до сих пор не найдены.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на ВМС Украины.
Что известно о падении самолета Су-30СМ?
В ВМС получили радиоперехват о потере связи с самолетом российских оккупантов Су-30СМ, который выполнял задание юго-восточнее острова Змеиный.
Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам. В настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию,
– говорится в сообщении.
Кроме того, по имеющейся информации, на поверхности моря уже нашли обломки российского самолета. Однако пилотов пока не удалось обнаружить.
Напомним, недавно в Крыму украинские военные уничтожили российскую радиолокационную станцию "Енисей", являющуюся частью системы ПВО С-500, значительно ослабив обороноспособность России. Эта РЛС имеет уникальные возможности обнаружения целей на больших расстояниях и высотах, ее потеря усложняет работу противовоздушной обороны России в Крыму и открывает новые возможности для украинских атак.