14 августа, 18:30
Вблизи Змеиного исчез российский Су-30СМ: в море нашли обломки самолета

Ярослав Погончук
Основные тезисы
  • Российский Су-30СМ исчез во время выполнения задания вблизи острова Змеиный, найдены обломки самолета.
  • Поисково-спасательная операция продолжается, пилотов пока не нашли.

Российские войска потеряли связь с один из своих Су-30СМ, который выполнял задание южнее острова Змеиный. Оккупанты проводят поисково-спасательную операцию, в море обнаружены обломки, но пилоты до сих пор не найдены.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ВМС Украины.

Смотрите также "Бомбили" Иркутск и горели в Саках: что известно о Су-30

Что известно о падении самолета Су-30СМ?

В ВМС получили радиоперехват о потере связи с самолетом российских оккупантов Су-30СМ, который выполнял задание юго-восточнее острова Змеиный.

Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам. В настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию, 
– говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющейся информации, на поверхности моря уже нашли обломки российского самолета. Однако пилотов пока не удалось обнаружить.

Напомним, недавно в Крыму украинские военные уничтожили российскую радиолокационную станцию "Енисей", являющуюся частью системы ПВО С-500, значительно ослабив обороноспособность России. Эта РЛС имеет уникальные возможности обнаружения целей на больших расстояниях и высотах, ее потеря усложняет работу противовоздушной обороны России в Крыму и открывает новые возможности для украинских атак.