Поблизу Зміїного зник російський Су-30СМ: у морі знайшли уламки літака
Російські війська втратили зв'язок із один зі своїх Су-30СМ, який виконував завдання південніше від острова Зміїний. Окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію, в морі виявлено уламки, але пілотів досі не знайдено.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на ВМС України.
Дивіться також "Бомбили" Іркутськ і горіли в Саках : що відомо про Су-30
Що відомо про падіння літака Су-30СМ?
У ВМС отримали радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських окупантів Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.
Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин. На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, за наявною інформацією, на поверхні моря вже знайшли уламки російського літака. Однак пілотів наразі не вдалося виявити.