Російські війська втратили зв'язок із один зі своїх Су-30СМ, який виконував завдання південніше від острова Зміїний. Окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію, в морі виявлено уламки, але пілотів досі не знайдено.

У ВМС отримали радіоперехоплення про втрату зв'язку з літаком російських окупантів Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин. На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію,

– йдеться у повідомленні. Крім того, за наявною інформацією, на поверхні моря вже знайшли уламки російського літака. Однак пілотів наразі не вдалося виявити.