В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте 5 – 6 сентября. К сожалению, российские войска имели успехи на Харьковщине и Донетчине, в частности на Покровском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что происходит на разных направлениях фронта?

6 сентября российские войска продолжили наступательные операции в Сумской и Курской областях, но не продвинулись вперед.



Враг также атаковал на севере Харьковской области, но не достиг подтвержденного продвижения.



По данным ISW, российская армия продолжила ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Амбарного, однако успеха не имела.



вблизи Амбарного, однако успеха не имела. Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные материалы свидетельствуют, что оккупанты, вероятно, зашли на северо-запад Купянска после того, как министерство обороны России пыталось выдать ограниченные проникновения за устойчивые успехи.

Видео, опубликованное 5 сентября, зафиксировало удар украинского дрона по российской позиции в здании на северо-западе Купянска, что подтверждает: враг, вероятно, закрепился там на передовых рубежах. Это видео отличается от кадров, которые недавно распространило минобороны России, пытаясь подкрепить преувеличенные заявления о своих продвижениях.

Россияне продолжили ограниченные наступательные операции в направлении Боровой, но не достигли подтвержденного продвижения.



, но не достигли подтвержденного продвижения. Недавно украинские и российские войска продвинулись в направлении Лимана. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска незначительно продвинулись в западном Заречном (к северо-востоку от Лимана). Между тем россияне продвинулись в южном Шандриголовом (к северо-западу от Лимана) и достигли восточного (левого) берега реки Нетриус.

Аналитики отмечают, что оккупанты, вероятно, стремятся форсировать реку Нетриус и заставить украинские войска отступить на более оборонительные позиции вдоль восточного берега реки Оскол.

Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW

Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении 6 сентября, но не достигли подтвержденного продвижения.



Враг также атаковал в тактическом районе Константиновка – Дружковка 6 сентября, но не продвинулся.



6 сентября, но не продвинулся. Оккупационная армия недавно продвинулась на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Миролюбовки (к северо-востоку от Покровска) во время усиленного механизированного штурма.

Дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северо-западном Удачном (к юго-западу от Покровска).

Россияне 6 сентября продолжили наступательные операции в направлении Новопавловки, но успеха не имели.



Российские войска недавно продвинулись в направлении Великомихайловки. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 5 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты имели успехи в восточном Январском (к юго-востоку от Великомихайловки).



Российские войска продолжили наступательные операции на востоке Запорожской области северо-восточнее Гуляйполя, вблизи Обратного, Темировки и Ольговского 5 и 6 сентября, но не продвинулись.



Оккупанты также атаковали в западной части Запорожской области 6 сентября, однако безрезультатно.



6 сентября, однако безрезультатно. Российские войска продолжили ограниченные атаки на Херсонском направлении 5 и 6 сентября, но без изменений на линии фронта.

