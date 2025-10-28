Сотни врагов в городе: эксперт назвал самый горячий участок на Покровском направлении
Бои вокруг Покровско-Мирноградской агломерации ведутся с четырех направлений, при этом на Добропольском направлении украинские силы успешно стягивают круг вокруг окруженных вражеских подразделений.
Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал в эфире 24 Канала, что самая тяжелая ситуация сложилась на юго-западном и западном участках – бои идут непосредственно в Покровске, куда зашли сотни вражеских военных.
Смотрите также: Путин отдал приказ захватить Покровск, – The Financial Times
Что делает враг возле Покровска?
Борьба с Добропольской стороны идет с войсками врага, которые оказались внутри, и кольцо вокруг них постепенно сужается.
Враг пытается пробить логистику, но существенно это ему не удается. С востока – это Мирноград. Он заходит на окраины, ведет там боевые действия. Но город на востоке закрывает и прикрывает именно Покровск,
– объяснил Романенко.
Самая тяжелая ситуация на южном, юго-западном и западном участке вокруг Покровска. Бои идут вокруг железнодорожного вокзала и по городу. Туда зашли уже сотни вражеских военных, и противник пытается усилить штурмовые действия.
Четвертое направление – западная часть. Враг продвигается на север, фактически перерезая последний логистический путь, который обеспечивал наших защитников.
"Расстояние небольшое. Где-то 6 – 7 километров, если смотреть на карту, по которой происходит логистика. Кроме того, наши обеспечивают логистику тяжелыми дронами. Ситуация вокруг Покровско-Мирноградской агломерации тяжелая, а на отдельных участках – критическая", – подытожил эксперт.
Ситуация на Покровском направлении: смотреть на карте
Что еще известно о ситуации на Покровском направлении?
- Президент Зеленский сообщил, что Покровск остается главной целью российских сил, и около 200 оккупантов, которые проникли в город, фиксируются и уничтожаются с помощью дронов.
- За 28 октября зафиксировано 218 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские защитники отбили 79 штурмов врага в разных районах.
- В Покровске продолжаются бои в городе: российские войска не контролируют ни одного района, а украинские защитники активно противостоят оккупантам, усилив оборону дополнительными подразделениями.