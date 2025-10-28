За прошедшие сутки произошло 218 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Россияне полноценно не контролируют ни одного района, – 7 корпус ДШВ о ситуации в Покровске

Где шли самые ожесточенные бои?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 10 атак захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка, Отрадное и в сторону Бочкового.

Агрессор атаковал в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 9 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Зеленый Гай и в сторону Песчаного.

Россияне штурмовали в районе Степной Новоселовки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголово, Надежда и Заречное.

Противник пытался прорвать оборону в районе Заречного: смотрите на карте

На Славянском направлении враг совершил 11 попыток прорыва в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.

Оккупанты предприняли попытку прорыва в районе Ямполя: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты 4 раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и Зализнянского.

Россияне штурмовали в районах Часового Яра: смотрите на карте

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.

Россияне наступают в районе Александро-Калиново: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 79 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Ореховое.

Враг подступает к Родинскому: смотрите на карте

На Александровском направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербовое, Алексеевка, Новогригорьевка и Успеновка.

Оккупанты атакуют в районе Филиалы: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 3 попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки.

Противник атакует в районе Малиновки: смотрите на карте

На Ореховском направлении Силы обороны отбили 5 атак оккупационных войск в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

Враг совершил атаки в направлении Новоданиловки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении противник совершил 4 безрезультатных попытки наступления.

Какова ситуация на Покровском направлении?