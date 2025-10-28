Упродовж минулої доби відбулося 218 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Де точилися найзапекліші бої?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 10 атак загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка, Одрадне та у бік Бочкового.

На Куп'янському напрямку відбулося 9 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Зелений Гай та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. Намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія та Зарічне.

На Слов'янському напрямку ворог здійснив 11 спроб прориву у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти 4 рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 79 штурмів агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили 3 спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 5 атак окупаційних військ в районі Степового, Кам'янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив 4 безрезультатних спроби наступу.

Яка ситуація на Покровському напрямку?