Про це пише 24 Канал з посиланням на 1 корпусу НГУ "Азов".
Що відомо про фейк Росії про "захоплення" Родинського?
Окупанти заявили про "взяття" населеного пункту. "Азов" спростував фейк загарбників. Там підкреслили, що Родинське – під контролем Сил оборони України.
"Під їхнім контролем перебуває лише кількість набоїв декількох піхотинців, які зайшли на околиці міста", – йдеться у повідомленні.
Там оприлюднили кадри, на яких екіпаж БТР батальйону "Ягуар" 14-ї бригади "Червона Калина" 1 корпусу НГУ "Азов" знищує російську піхоту, яка засіла в покинутих будівлях Родинського.
Бійці "Червоної Калини" продовжують зачистку міста від окупантів. Проводиться пошук і ліквідація всіх бажаючих встановити "триколор" на українській землі,
– зазначили військові.
Військові знищують групу російської піхоти: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
Зазначимо, що відповідно до ранкового зведення Генштабу ЗСУ, загалом протягом 26 жовтня на фронті було зафіксовано 124 бойові зіткнення. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора.
Додамо, що станом на 26 жовтня ЗСУ звільнили 185,6 кілометрів квадратних та зачистили 243,8 кілометрів квадратних території Покровського району Донецької області.
До слова, нещодавно наші військові звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку. В ході операції в полон було взято понад 50 осіб противника.