Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 1 корпуса НГУ "Азов".

Что известно о фейке России о "захвате" Родинского?

Оккупанты заявили о "взятии" населенного пункта. "Азов" опроверг фейк захватчиков. Там подчеркнули, что Родинское – под контролем Сил обороны Украины.

"Под их контролем находится только количество патронов нескольких пехотинцев, которые зашли на окраину города", – говорится в сообщении.

Там обнародовали кадры, на которых экипаж БТР батальона "Ягуар" 14-й бригады "Червона Калина" 1 корпуса НГУ "Азов" уничтожает российскую пехоту, которая засела в заброшенных зданиях Родинского.

Бойцы "Червоной Калины" продолжают зачистку города от оккупантов. Проводится поиск и ликвидация всех желающих установить "триколор" на украинской земле,

– отметили военные.

Военные уничтожают группу российской пехоты: смотрите видео

