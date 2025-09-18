Использование сеток против дронов – теперь повсеместное явление на фронте. Такие конструкции защищают технику Сил обороны от вражеских беспилотников. Но россияне находят способы прорвать антидронные сетки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Как россияне прорывают антидронные сетки?

Business Insider поговорил с Александром Эйне, командиром отделения БпАК в Отдельной президентской бригаде имени гетмана Богдана Хмельницкого. Тот сказал, что сетки показали свою эффективность. В некоторых случаях сетка – это единственное, что защищает украинских солдат от БпЛА.

Два месяца назад лишь несколько районов вблизи линии фронта были покрыты сеткой. Сейчас на всех главных дорогах между селами – и даже на некоторых улицах в пределах сел – есть целая сеть импровизированных сетчатых тоннелей в 10 километрах от линии фронта,

Противодронные сетки в районе Краматорска / Фото Ян Доброносов, Телеграф

Но сетка, к сожалению, не является щитом от вражеских дронов. Оккупанты находят способы прорваться внутрь, чтобы уничтожать технику ВСУ и убивать украинских бойцов.

Эйне сказал, что есть пробелы, где российские пилоты могут маневрировать своими дронами, чтобы обойти оборону, хотя для этого они должны быть очень ловкими. (...) Российские пилоты пробиваются, иногда сажая дроны на обочину дороги и ожидая, пока мимо проедут украинские машины, чтобы устроить им засаду,

– так журналисты процитировали командира.

Военный не назвал регион, в котором действует сейчас, но сказал: видел, как дроны уничтожали технику Сил обороны в таких засадах.

В то же время он перечислил ограничения БпЛА:

"Радиоуправляемые дроны могут иметь трудности с полетом на достаточно низкой высоте, чтобы пролететь через промежутки, из-за неровного рельефа местности и изменения высоты земли, что может мешать пилоту поддерживать четкую связь".

А вот дроны на оптоволокне ограничены "длиной и наличием кабелей". Поэтому случаи, когда пилот оптоволоконного дрона летит к дороге, находит пробел и прорывает сетку, очень редки.

Обратите внимание! Когда медийщики Business Insider писали, что иногда сетка – единственная защита от дрона, они указали именно беспилотники на оптоволокне. Это несколько противоречит словам Александра Эйне.

В конце концов, журналисты сделали вывод, что сетки эффективны и наличие защиты лучше его отсутствия. И отметили, что ВСУ добавляют больше брони на свою технику, чтобы уберечь ее от дронов.

Что такое антидронные сетки и для чего они?