Використання сіток проти дронів – тепер повсюдне явище на фронті. Такі конструкції захищають техніку Сил оборони від ворожих безпілотників. Але росіяни знаходять способи прорвати антидронові сітки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Дивіться також Росіяни прагнуть створити чисельну перевагу, – 46 ОАеМБр про ситуацію поблизу Покровська

Як росіяни проривають антидронові сітки?

Business Insider поговорив із Олександром Ейне, командиром відділення БпАК в Окремій президентській бригадій імені гетьмана Богдана Хмельницького. Той сказав, що сітки показали свою ефективність. У деяких випадках сітка – це єдине, що захищає українських солдатів від БпЛА.

Два місяці тому лише кілька районів поблизу лінії фронту були вкриті сіткою. Зараз на всіх головних дорогах між селами – і навіть на деяких вулицях у межах сіл – є ціла мережа імпровізованих сітчастих тунелів за 10 кілометрів від лінії фронту,

– описали ситуацію в ЗМІ.



Протидронові сітки в районі Краматорська / Фото Ян Доброносов, Телеграф

Але сітка, на жаль, не є щитом від ворожих дронів. Окупанти знаходять способи прорватися всередину, щоб нищити техніку ЗСУ та вбивати українських бійців.

Ейне сказав, що є прогалини, де російські пілоти можуть маневрувати своїми дронами, щоб обійти оборону, хоча для цього вони повинні бути дуже вправними. (...) Російські пілоти пробиваються, іноді саджаючи дрони на узбіччя дороги та чекаючи, поки повз проїдуть українські машини, щоб влаштувати їм засідку,

– так журналісти процитували командира.

Військовий не назвав регіон, в якому діє зараз, але сказав: бачив, як дрони нищили техніку Сил оборони в таких засідках.

Водночас він перелічив обмеження БпЛА:

"Радіокеровані дрони можуть мати труднощі з польотом на достатньо низькій висоті, щоб пролетіти через проміжки, через нерівний рельєф місцевості та зміни висоти землі, що може заважати пілотові підтримувати чіткий зв'язок".

А от дрони на оптоволокні обмежені "довжиною та наявністю кабелів". Тож випадки, коли пілот оптоволоконного дрона летить до дороги, знаходить прогалину та прориває сітку, дуже рідкісні.

Зверніть увагу! Коли медійники Business Insider писали, що іноді сітка – єдиний захист від дрона, вони вказали саме безпілотники на оптоволокні. Це дещо суперечить словам Олександра Ейне.

Зрештою, журналісти зробили висновок, що сітки ефективні і наявність захисту краща за його відсутність. І зазначили, що ЗСУ додають більше броні на свою техніку, щоб вберегти її від дронів.

Що таке антидронові сітки і для чого вони?