Росіянам вдається прорвати антидронові сітки: Business Insider розповіли, як це відбувається
- Росіяни знаходять способи прорвати антидронові сітки, маневруючи дронами через прогалини або влаштовуючи засідки на узбіччях доріг.
- Антидронові сітки надають захист техніці та логістиці Сил оборони.
Використання сіток проти дронів – тепер повсюдне явище на фронті. Такі конструкції захищають техніку Сил оборони від ворожих безпілотників. Але росіяни знаходять способи прорвати антидронові сітки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Як росіяни проривають антидронові сітки?
Business Insider поговорив із Олександром Ейне, командиром відділення БпАК в Окремій президентській бригадій імені гетьмана Богдана Хмельницького. Той сказав, що сітки показали свою ефективність. У деяких випадках сітка – це єдине, що захищає українських солдатів від БпЛА.
Два місяці тому лише кілька районів поблизу лінії фронту були вкриті сіткою. Зараз на всіх головних дорогах між селами – і навіть на деяких вулицях у межах сіл – є ціла мережа імпровізованих сітчастих тунелів за 10 кілометрів від лінії фронту,
– описали ситуацію в ЗМІ.
Протидронові сітки в районі Краматорська / Фото Ян Доброносов, Телеграф
Але сітка, на жаль, не є щитом від ворожих дронів. Окупанти знаходять способи прорватися всередину, щоб нищити техніку ЗСУ та вбивати українських бійців.
Ейне сказав, що є прогалини, де російські пілоти можуть маневрувати своїми дронами, щоб обійти оборону, хоча для цього вони повинні бути дуже вправними. (...) Російські пілоти пробиваються, іноді саджаючи дрони на узбіччя дороги та чекаючи, поки повз проїдуть українські машини, щоб влаштувати їм засідку,
– так журналісти процитували командира.
Військовий не назвав регіон, в якому діє зараз, але сказав: бачив, як дрони нищили техніку Сил оборони в таких засідках.
Водночас він перелічив обмеження БпЛА:
- "Радіокеровані дрони можуть мати труднощі з польотом на достатньо низькій висоті, щоб пролетіти через проміжки, через нерівний рельєф місцевості та зміни висоти землі, що може заважати пілотові підтримувати чіткий зв'язок".
- А от дрони на оптоволокні обмежені "довжиною та наявністю кабелів". Тож випадки, коли пілот оптоволоконного дрона летить до дороги, знаходить прогалину та прориває сітку, дуже рідкісні.
Зверніть увагу! Коли медійники Business Insider писали, що іноді сітка – єдиний захист від дрона, вони вказали саме безпілотники на оптоволокні. Це дещо суперечить словам Олександра Ейне.
Зрештою, журналісти зробили висновок, що сітки ефективні і наявність захисту краща за його відсутність. І зазначили, що ЗСУ додають більше броні на свою техніку, щоб вберегти її від дронів.
Що таке антидронові сітки і для чого вони?
Сітки проти дронів дають захист техніці, рятують логістику та вможливлюють евакуацію. Їхня особливість – щільно сплетене, часом армоване полотно, та правильний розмір плетіння, щоб пропелери дрона застрягали.
Зараз у прифронтових регіонах сітки натягнули над дорогами – завдяки цьому бійці Сил оборони можуть безпечно пересуватися.
Водночас в Україні антидронові коридори з сітками впровадили не одразу. Про цю потребу багато писали військові, але масово впроваджувати використання сіток почали хіба що кілька місяців тому.
Наприклад, на Сумщині тільки в червні 2025 року заявили, що будуть укривати антидроновими сітками "визначені напрямки, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак". У Deep State заявили, що сітки не зупинять ворога і потрібні фортифікації.
У липні 2025-го Politico писали, що сітки є частиною другої-третьої лінії оборони України – разом із "зубами дракона", мінними полями, дерев'яними та бетонними траншеями.
В умовах нестачі "правильних" сіток ЗСУ використовують і звичайні рибальські. Їх можна натягнути над позиціями, якщо дозволяє ситуація.
"Подібні сітки, зазвичай, військові розміщують над траншеєю чи на техніці. Вони можуть забезпечити не лише маскування, але й захист від скидів та влучання БпЛА "Ланцет" і FPV-дронів. Завдяки своїй структурі, сітка у багатьох випадках, як кажуть військові, рикошетить скид із дрона, після чого боєприпас вибухає на безпечній відстані від цілі", – інформувало видання Frontliner.