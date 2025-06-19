Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Яка ситуація з захистом Сумщини

За словами Григорова, укривати антидроновими сітками будуть визначені напрямки, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак.

Такі укриття ускладнюють ворожу аеророзвідку та захищають від дронів. Це ще один важливий крок для безпеки людей і збереження логістики,

– пояснив очільник ОВА.

Як виглядає дорога, яку огороджують антидроновою сіткою / фото Сумської ОВА

Водночас DeepState пише, що антидронові сітки – це не ті фортифікації, які потрібні були для ускладнення просування ворога та відбиття штурмових дій. Натомість потрібні протитанкові рови, "зуби дракона", єгозу, мінні загородження тощо. За даними аналітиків – на захоплених територіях Сумщини взагалі немає фортифікацій.

До слова, кілька днів тому речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що росіяни на Сумщині, на жаль, продовжують користуватися тактикою малих штурмових груп, за допомогою якої намагаються переходити український кордон, щоб розширити зону бойових дій.

Проте за останній час кількість таких спроб зменшилася. Ймовірно, це пов'язано з тим, що ворог зазнає великих втрат.