Пока в США считают успешными договоренности с Путиным, россияне на телевидении откровенно смеются над "энергетическим перемирием" Трампа. Они цинично признаются, что взяли эту паузу для разведки. И угрожают, мол, надо было ударить сильнее, ведь "украинцы заслужили".

Об этом сообщает Сергей Стерненко.

Что говорят в России об энергетическом перемирии?

Россияне объясняют, что им необходимо было провести доразведку. То есть убедиться, поражены ли объекты и насколько, начали ли энергетики восстановление.

Зачем несколько раз бить в одну и ту же яму, если там ничего нет. Но вдруг там начались восстановительные работы? Сколько бригад там работает, сколько техники, какая логистика задействована? Надо было это увидеть. Наши увидели и сделали хороший жест доброй воли. Они 5 – 6 дней смотрели, разведывали, доразведывали, корректировали,

– цинично рассуждает один из пропагандистов.

Он не скрывает, что время "специальных военных мероприятий" россияне "обозвали энергетическим перемирием". И считает, что это абсолютно правильный поступок.

"Мы дали время на передышку. Тем более Трамп попросил – уважили деда", – подытожил россиянин.

Другой его коллега назвал стремление Украины ежемесячно уничтожать 50 тысяч российских солдат "геноцидом русского населения". Он сказал, что Россия накопила ракеты и "Шахеды", ударив по объектам энергетики и ВПК.

Один к одному, за 50 тысяч российских солдат. Это еще мало, надо было бы больше, за такой геноцид, классический геноцид, нацизм!

– пожаловался пропагандист.

Он возмутился, что Европа не осудила планы Киева по ликвидации россиян. И заявил, что украинцы "заслужили большего и худшего".

Интересно! Журналисты УНИАН обратили внимание, что российское минобороны опровергло слова Трампа об энергетическом перемирии. Враг бил по энергетике 25, 26 и 27 января. Перестали вспоминать о них только 28 января, а 1 февраля снова продолжили атаки.

А что говорит сам Трамп?

По словам американского президента, он доволен. Мол, во время морозов любая пауза в обстрелах является ценной.

"Пауза была с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин сейчас сильно ударил по ним. Путин сдержал свое слово", – заявил лидер США.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт говорила, что Трамп не был удивлен обстрелами украинской энергетики. Поскольку Украина и Россия воюют давно, объяснила она.