Непокорность и безграничное мужество: реакция мира на расстрел русскими украинского воина

Украину и весь мир ошеломило видео, на котором украинского защитника расстреляли оккупанты. Последние слова, которые успел произнести наш герой, "Слава Украине". Это циничное убийство отозвалось в сердце каждого.

Со вчера, 6 марта, соцсети заполонил хэштег "Слава Украине", который оставляли пользователи в поддержку Украины и убитого героя. Реакцию мира на эту трагедию – смотрите в материале 24 Канала.

Смотрите также Слава Украине, Герою Слава: в соцсетях устроили флешмоб после видео с расстрелом военного

Следует отметить, что по состоянию на утро 7 марта хештег "Слава Украине" возглавил мировые тренды твиттера. Сотни тысяч пользователей опубликовали на страницах фото нашего защитника перед расстрелом. К скорбному флешмобу присоединились и известные люди и мировые политики.

Как реагирует мир

Старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро на своей странице в твиттере опубликовал фото нашего воина и написал последние слова "Слава Украине!".

Надеюсь, каждый россиянин увидит этого украинского героя, непокоренного даже перед лицом смерти, и поймет, что они никогда не завоюют эту землю,

– подчеркнул он.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс опубликовал сообщение МИД Украины об убийстве россиянами нашего воина, и кратко подписал: "Слава Украине! Героям слава!".

Французский журналист, писатель и философ Бернард-Генри Леви описал фото украинского бойца как олицетворение неповиновения и безграничного мужества.

"Станет ли это фото эквивалентом легендарного погибшего солдата Капы во время Гражданской войны в Испании? Неподчинение, безграничное мужество и это "Слава Украине", которое он воскликнул перед смертью – сегодня вечером все друзья Украины во всем мире отвечают этому герою: "Героям Слава!", – отметил журналист.

К теме Зверства как особая историческая тактика России

Бывший астронавт NASA и капитан ВМС США Скотт Келли на своей странице написал, что наш защитник остался гордым и непокоренным до конца, в отличие от трусливых российских военных преступников.

Редактор американского новостного веб-сайта The Daily Beast Джулия Дэвис также опубликовала фото украинца и подписала кратко: "Слава Украине!"

Остальные журналисты также поддержали погибшего украинского героя и весь украинский народ. В частности, европейское издание Visegrád 24 написало:

Этот солдат – герой Украины. Россияне решили снять его убийство. Он решил, что его последними словами будут "Слава Украине". Через несколько секунд он был расстрелян десятками пуль.

Журналист русской редакции Voice of America Миша Комадовский назвал убийство безоружного украинского воина военным преступлением



Украинский защитник, убитый оккупантами / Фото из соцсетей

Что известно о жутком убийстве пленного бойца