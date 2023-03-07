Зверства – путь россиян в империю

Конечно, эта армия уже совершила на украинской земле немало злодеяний – Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм. Это лишь несколько названий украинских городов, ставших символами зверства российских вооруженных сил.

Читайте также Так войны не выигрывают: что Россия делает не так

Но все равно каждый раз, так устроена человеческая природа, мы не можем понять, чем продиктована такая невероятная и бесчеловечная агрессия, такое откровенное неуважение к человеческой жизни, к простым и понятным каждому человеку ценностям, отделяющим его от зверя.

Однако такова была и стратегия, и тактика российского государства со времен его существования, со времен Московского княжества, затем Российской империи, впоследствии Советского Союза, а теперь – России Владимира Путина. Зверство – это путь русских к империи. Зверство – это путь русских к победе над своим врагом, этот враг должен быть физически уничтожен.

Так Московское княжество действовало, когда присоединяло к себе Рязанское. Так действует Россия спустя столетие, когда приняла решение о присоединении к себе украинских земель. Она решила выгнать с территории, которая должна стать интегрированной частью России, желающих жить в независимой, демократической Украине.

Интересно Россияне побуждают ВСУ к уходу из Бахмута: почему им это не удается

Украинские воины – цель номер один для врага

Защитники Украины – первая цель российских агрессоров. Враг хочет уничтожить всех, кто может защищать Украину, чтобы они не могли защитить тех, кто будет уничтожен после захвата земель, которые Путин и большинство его земляков считают "историческими землями России".

Достаточно простой и понятный рецепт. Рецепт – который в XX веке назывался рецептом сотворения нацистской идеологии. Рецепт – еще раз показывающий насколько внимательно Путин изучал наследие Адольфа Гитлера и насколько этим наследием пропитаны его сограждане.

Следует сказать, что мы должны помнить о каждом таком преступлении, чтобы тогда, когда война закончится, мы могли наказать военных преступников. Мы должны передать тем, кто будет жить в Украине после нас, память об этих преступлениях, чтобы обезопасить наших потомков от попытки снова найти дорогу в Москву. Таких будет немало уже в ближайшие годы и первые годы после окончания войны. Такова сущность тех процессов, которые происходят на наших землях.